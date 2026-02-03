البنك يرفض المكافآت الخاصة للاعبي الفريق قبل مواجهة الأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور، نقلًا عن مصدر مسؤول داخل نادي البنك الأهلي، عن قرار مجلس إدارة النادي برفض صرف أي مكافآت خاصة أو استثنائية للاعبي الفريق، حال تحقيق نتيجة إيجابية أمام النادي الأهلي، في المواجهة المرتقبة بين الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.



التمسك باللائحة وعدم التمييز بين المباريات



وأوضح الغندور، خلال تصريحاته عبر برنامج «ستاد المحور»، أن إدارة البنك الأهلي ترى ضرورة الالتزام الكامل بلائحة المكافآت المعتمدة مسبقًا، دون أي استثناءات، مؤكدًا أن الفوز على الأهلي – في حال حدوثه – سيتم التعامل معه مثل أي انتصار آخر في المسابقة.

وأضاف أن مجلس الإدارة يرفض فكرة تخصيص حوافز إضافية لمباراة بعينها، مهما كان اسم المنافس أو حجم اللقاء، وذلك من منطلق تحقيق العدالة بين جميع المباريات والحفاظ على الانضباط الإداري داخل الفريق.



مكافأة الفوز الطبيعية فقط

وأشار المصدر إلى أنه في حال نجاح البنك الأهلي في الخروج بنتيجة إيجابية أمام الأهلي، سواء بالفوز أو تحقيق أداء مميز، فإن اللاعبين سيحصلون على مكافأة الفوز الطبيعية المنصوص عليها في اللائحة، دون إضافة أي مكافآت مالية خاصة.

وأكد أن الإدارة تثق في وعي اللاعبين ومسؤوليتهم، وترى أن الدافع الحقيقي يجب أن يكون تقديم أداء قوي وتحقيق نتائج إيجابية بشكل مستمر، وليس ربط التحفيز بالمكافآت الاستثنائية.

تركيز كامل على الاستعداد الفني



واختتم الغندور تصريحاته بالتأكيد على أن الجهاز الفني للفريق يركز حاليًا على الجوانب الفنية والبدنية فقط، بعيدًا عن أي أمور إدارية، من أجل الظهور بشكل قوي أمام الأهلي، وتحقيق نتيجة تعكس تطور مستوى الفريق خلال الفترة الأخيرة.

ويأتي هذا القرار في إطار سياسة البنك الأهلي القائمة على الاستقرار، والانضباط، وبناء فريق قادر على المنافسة دون الاعتماد على الحوافز المؤقتة أو الضغوط الخارجية



