عبدالجليل: الزمالك ظهر بشكل جيد أمام المصري.. ووكيل إمام عاشور وراء أزمته

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن نادي الزمالك قدم أداءً جيدًا ونجح في تحقيق فوز مهم على فريق المصري، رغم امتلاك الأخير مجموعة قوية من اللاعبين.

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "cbc"، إن بعض لاعبي الزمالك لا يؤدون بالشكل الجماعي المطلوب، مشيرًا إلى أن شيكوبانزا وبيزيرا يلعبان لأنفسهما فقط، لكنه في الوقت ذاته أشاد بالمدير الفني معتمد جمال لوعيه بهذه النقطة وبدء تقليص الاعتماد عليهما.

وأضاف أن محمد السيد لاعب جيد ويمتلك إمكانيات مميزة، مطالبًا إياه بالتركيز داخل الملعب والتحلي بالهدوء من أجل التطور في مستواه خلال الفترة المقبلة.

وتطرق عبدالجليل للحديث عن إبراهيم عادل، مؤكدًا أنه لاعب مهم وقادر على تقديم الإضافة للنادي الأهلي حال انضمامه، لكنه تساءل في الوقت نفسه عن هوية اللاعب الذي سيرحل عن الفريق في حال إتمام الصفقة، في ظل تكدس النجوم داخل القائمة.

وعن أزمة إمام عاشور الأخيرة، قال عبدالجليل إن الوضع داخل الأهلي سيتغير خلال الفترة المقبلة، وقد يصبح اللاعب “فوق الجميع”، موضحًا أن وكيل اللاعب كان السبب الرئيسي في تفجير الأزمة بعدما قام بتحريضه والتأثير عليه نفسيًا.

وأضاف: “وكيله سخنه ولعب بدماغه، وإمام كان سهران في التجمع لحد الصبح قبل سفر الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز”، مشددًا على أن تعديل عقود اللاعبين لا يجب أن يتم لمجرد تقديم مباراتين جيدتين.

واختتم عبدالجليل تصريحاته بالتأكيد على أن إمام عاشور لا يُبدي اهتمامًا بالغرامات المفروضة عليه، معتبرًا أن هذا النهج قد يخلق حالة من الفوضى داخل أي فريق إذا لم يتم التعامل معه بحزم.