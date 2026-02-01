استقبال خاص.. أول ظهور للثنائي كامويش وهادي رياض في تدريبات الأهلي

شهد مران النادي الأهلي، اليوم، استقبالًا خاصًا للثنائي الجديد كامويش وهادي رياض، في أول ظهور لهما بقميص الفريق الأحمر بعد الانضمام رسميًا إلى صفوف القلعة الحمراء.

وحرص لاعبو الفريق والجهاز الفني على الترحيب بالثنائي، وسط أجواء من الحماس والتركيز، قبل انطلاق فترة الإعداد للمباريات المقبلة.

وشارك كامويش وهادي رياض في الفقرات البدنية والفنية للمران، في إطار تجهيزهم فنيًا وبدنيًا للاندماج سريعًا مع الفريق، تمهيدًا للاعتماد عليهما خلال الفترة القادمة.