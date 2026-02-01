هل تعاني من الشوكة العظمية؟ ..إليك طرق فعّالة لتخفيف الألم

الشوكة العظمية او ما يسمى بالتهاب اللفافة الاحمضية أو حالة تسبب ألم في أسفل القدم، خاصةً حول الكعب وقوس القدم، وغالبًا يمكن تخفيف الألم بوسائل بسيطة نقدمها لك فى هذا التقرير وفقا لموقع DailyMedicalinfo.

نصائح لتخفيف الم اللفافة الاحمضية

-إراحة القدم ورفعها على مقعد عند الإمكان.

-وضع كمادات باردة (أو كيس خضروات مجمدة) ملفوفة في منشفة على المنطقة المؤلمة لمدة تصل إلى 20 دقيقة كل 2–3 ساعات.

-ارتداء أحذية ذات كعب مبطن ودعامة جيدة لقوس القدم.

-استخدام نعل طبي أو وسادات للكعب داخل الحذاء.

-أداء تمارين إطالة خفيفة ومنتظمة لباطن القدم والكعب.

-ممارسة أنشطة لا تضغط على القدمين مث السباحة.

-استخدام مسكنات الالم عند الحاجة مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين.

-محاولة إنقاص الوزن في حال زيادة الوزن.

يُفضل تجنّب:

-المشى أو الوقوف لفترات طويلة.

-ارتداء الكعب العالي أو الأحذية الضيقة المدببة.

-ارتداء الشبشب أو الأحذية المفتوحة من الخلف دون دعم.

-المشي حافي القدمين على الأسطح الصلبة.