هل تعاني من الشوكة العظمية؟ ..إليك طرق فعّالة لتخفيف الألم

الرئاسة الإيرانية تعلن عدد ضحايا الاحتجاجات والاضطرابات الأخيرة
الأوقاف تعلن أسماء الأئمة المعتمدين لأداء صلاة التهجد بالمساجد الكبرى في رمضان
الدَّين همٌّ بالليل وذلٌّ بالنهار.. دينا أبو الخير تحذر من الاستدانة المتكررة وتدعو للقناعة والرضا
متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد
أمازون سرَّحت موظفيها| هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الإنسان؟.. تفاصيل
اكسترا نيوز: فتح معبر رفح رسميا غدا من الجانبين.. فيديو
بطولة الكونفدرالية.. بيراميدز يقضى علي آمال نهضة بركان ويسجل الهدف الثالث
مران الأهلي| رياض وكامويش يشاركان في التدريبات الجماعية
رمضان 2026.. طرح البرومو الرسمي لمسلسل بابا وماما جيران
بعد زيادة 7 جنيهات.. شعبة الدخان تكشف حقيقة تهريب السجائر في السوق المحلي
المقاولون العرب يقدم التعازي للنائب محمد أبو العينين في وفاة شقيقته
وزير البترول: ​نجحنا في توفير احتياجات السوق المحلي بالكامل منذ يوليو الماضي
بالصور

رنا عصمت

الشوكة العظمية او ما يسمى بالتهاب اللفافة الاحمضية أو حالة تسبب ألم في أسفل القدم، خاصةً حول الكعب وقوس القدم، وغالبًا يمكن تخفيف الألم بوسائل بسيطة نقدمها لك فى هذا التقرير وفقا لموقع DailyMedicalinfo.

نصائح لتخفيف الم اللفافة الاحمضية

علاج الشوكة العظمية في المنزل - ويب طب

-إراحة القدم ورفعها على مقعد عند الإمكان.

-وضع كمادات باردة (أو كيس خضروات مجمدة) ملفوفة في منشفة على المنطقة المؤلمة لمدة تصل إلى 20 دقيقة كل 2–3 ساعات.

-ارتداء أحذية ذات كعب مبطن ودعامة جيدة لقوس القدم.

-استخدام نعل طبي أو وسادات للكعب داخل الحذاء.

-أداء تمارين إطالة خفيفة ومنتظمة لباطن القدم والكعب.

-ممارسة أنشطة لا تضغط على القدمين مث السباحة.

-استخدام مسكنات الالم عند الحاجة مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين.

-محاولة إنقاص الوزن في حال زيادة الوزن.

 يُفضل تجنّب:

-المشى أو الوقوف لفترات طويلة.

-ارتداء الكعب العالي أو الأحذية الضيقة المدببة.

-ارتداء الشبشب أو الأحذية المفتوحة من الخلف دون دعم.

-المشي حافي القدمين على الأسطح الصلبة.

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

أسعار السجائر- صورة أرشيفية

اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات

رسميًا.. زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد والعلبة تصل 111 جنيهًا

قرار رسمي| زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد.. إليك القائمة الجديدة

أسعار السجائر اليوم كليوترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر اليوم كليوبترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

الدواجن

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

جانب من المضبوطات

بيطرى الشرقية يضبط 8 أطنان لحوم ودواجن مجهولة المصدر

الشرقية

صحة الشرقية تطلق حزمة من البرامج التدريبية لتعزيز قدرات فرق متابعة المديريات

فورد

«فورد» تستدعي طرازات حديثة بسبب خطر انفجار الزجاج الأمامي

واقعة قارئ سرادق العزاء

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الوجه الآخر

ابراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن وطهران.. وحرب الخيارات الصعبة!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

