لو معاك رصاصة.. أحمد موسى يتقدم ببلاغ على الهواء بسبب تهديدات بقتلِه

تقدم الإعلامي أحمد موسى، ببلاغ رسمي على الهواء، إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمستشار محمد شوقي النائب العام؛ على خلفية ما وصفه بـ«حملة تحريض ممنهجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصلت إلى حد التهديد المباشر بالقتل».

وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أوضح موسى أن الفترة الأخيرة شهدت تصاعدًا ملحوظًا في الهجوم عليه، مؤكدًا أن تلك الحملة تقودها عناصر محسوبة على جماعة الإخوان، وذلك منذ صدور كتابه «أسرار» وطرحه للرأي العام.

وأشار إلى أن أحد المنتمين للجماعة، نشر محتوى تحريضيًا عبر حسابه على منصة «إكس»، تضمن سؤالًا صريحًا يحض على القتل، حيث وضع اسم أحمد موسى ضمن خيارات أخرى في استفتاء: «لو معاك رصاصة واحدة تقتل من؟»، وهو ما اعتبره موسى تجاوزًا خطيرًا يستوجب تدخل الدولة وأجهزتها المعنية.

وأكد الإعلامي أن قراره بالتقدم ببلاغ؛ جاء بعد أن تجاوزت الأمور كل الخطوط الحمراء، مشددًا على أن مصر دولة مؤسسات، ولا تسمح بإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي في بث الكراهية أو التحريض على العنف والقتل، وأن القانون واضح وحاسم في التعامل مع مثل هذه الجرائم.

وفي سياق متصل، أوضح موسى أن كتاب «أسرار» تضمن معلومات موثقة ودقيقة، ولم يتضمن أي معلومة غير صحيحة؛ الأمر الذي دفع بعض الأطراف إلى شن حملات منظمة على مواقع التواصل، تتعمد اجتزاء العبارات، وتشويه المحتوى؛ بهدف الهجوم والتشويه.

كما كشف الإعلامي أحمد موسى أنه يمتلك معلومات وبيانات عن بعض المشاركين في تلك الحملات، مؤكدًا استعداده الكامل لتقديمها إلى جهات التحقيق المختصة.

وأوضح أن من بين هؤلاء، عناصر ينتمون لما وصفه بـ «الطابور الخامس»، إلى جانب «لجان إلكترونية» و«كتائب إرهابية»؛ وهو ما يمثل خطرًا حقيقيًا على المجتمع.

وشدد أحمد موسى على ثقته الكاملة في أجهزة الدولة وقدرتها على التعامل مع مثل هذه التهديدات، مؤكدًا أن محاولات الترهيب لن تثنيه عن أداء دوره الإعلامي أو كشف الحقائق للرأي العام.