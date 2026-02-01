قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اهتمام فرنسي سويسري للتعاقد مع مدافع الأهلي.. تفاصيل
خبير استراتيجي: ضربة إيران كانت وشيكة .. وتركيا تدخلت لوقف التصعيد
أسعار السجائر الأجنبية الجديدة في مصر بعد زيادة فيليب موريس
الإسكندرية تودع الزحام بإيقاف ترام الرمل التاريخي لتدشين عصر النقل الذكي | تفاصيل
الكونفدرالية الإفريقية | حسام عبد المجيد يحرز هدف تقدم الزمالك في شباك المصري
تشكيل باريس سان جيرمان أمام ستراسبورج في الدوري الفرنسي
الحرس الثوري: الحشد الأمريكي في المنطقة لا يجب الانتباه له
كيف حفظ الإسلام والدولة حقوق ذوي الإعاقة؟.. رجال الدين والسياسة يوضحون
الكونفدرالية الإفريقية| تعادل سلبي بين الزمالك والمصري في أول 20دقيقة
اتحاد العاصمة الجزائري يتعادل مع دجوليا المالي ويقترب من ربع نهائي الكونفدرالية
السفير فوزي العشماوي: موعد الضربة الأمريكية ضد طهران غير معلوم
فتيات ليل في شوارع التجمع.. ضبط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للأداب داخل السيارات
توك شو

أحمد موسى: مصر تصدت لمخططات التهجير وتواصل كشف كواليس الأزمة

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدولة المصرية لعبت دورًا محوريًا وحاسمًا في إدارة الأزمة الأخيرة المتعلقة بالأوضاع في قطاع غزة، مشددًا على أن الموقف المصري كان واضحًا وثابتًا في حماية الحقوق الفلسطينية، ورفض أي محاولات لفرض واقع جديد على حساب الشعب الفلسطيني.

وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أوضح موسى أن ما تحقق على أرض الواقع؛ يُعد نجاحًا سياسيًا ودبلوماسيًا كبيرًا للدولة المصرية، مؤكدًا أن القاهرة تصدت بحسم لمخططات تهجير الفلسطينيين، وفرضت موقفها أمام المجتمع الدولي.

وأشار موسى إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كانت تتضمن مواقف متشددة، من بينها رفضه فتح معبر رفح، أو السماح بختم جوازات سفر الفلسطينيين، إلى جانب التلويح بتهجير سكان قطاع غزة، إلا أن الموقف المصري كان حاسمًا في مواجهة هذه الطروحات.

وأكد الإعلامي أن مصر أعلنت بوضوح رفضها القاطع لأي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية، قائلًا إن فتح معبر رفح تم بالفعل، في رسالة واضحة بأن القرار المصري مستقل ويعبر عن التزام تاريخي تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف موسى أن هناك فلسطينيين عالقين منذ سنوات؛ بسبب تعقيدات المشهد السياسي والأمني، مشددًا على أنه في حال وجود أي محاولات لإجبار نحو مليوني فلسطيني على مغادرة قطاع غزة؛ فإن الدولة المصرية ستقف سدًا منيعًا أمام هذه المخططات، حفاظًا على الأمن القومي المصري ودعمًا لصمود الشعب الفلسطيني.

احمد موسى صدى البلد الاعلام حرية حرية الرأي الرأي العام

دمل العين .. أعراض شائعة ونصائح لتخفيف الألم

دمل العين .. أعراض شائعة ونصائح لتخفيف الألم
دمل العين .. أعراض شائعة ونصائح لتخفيف الألم
دمل العين .. أعراض شائعة ونصائح لتخفيف الألم

هل تعاني من الشوكة العظمية؟ ..إليك طرق فعّالة لتخفيف الألم

هل تعاني من الشوكة العظمية؟ إليك طرق فعّالة لتخفيف الألم
هل تعاني من الشوكة العظمية؟ إليك طرق فعّالة لتخفيف الألم
هل تعاني من الشوكة العظمية؟ إليك طرق فعّالة لتخفيف الألم

جمعت بين الجمال والجرأة.. ملك قورة تثير الجدل في حفل المتحدة

جمعت بين الجمال و الجرأة..ملك قورة تثير الجدل فى حفل المتحدة
جمعت بين الجمال و الجرأة..ملك قورة تثير الجدل فى حفل المتحدة
جمعت بين الجمال و الجرأة..ملك قورة تثير الجدل فى حفل المتحدة

منافسة قوية بين النجوم.. 5 مسلسلات على شاشة النهار في رمضان

مسلسلات على شاشة النهار
مسلسلات على شاشة النهار
مسلسلات على شاشة النهار

مسلم

قلبي اللي مابيهداش.. مسلم يطرح الأغنية العاشرة من ألبومه الجديد

واقعة قارئ سرادق العزاء

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

