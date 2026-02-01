عطل فني يضرب منصة إكس.. شكاوى عالمية من توقف الخدمة عن العمل

أفادت تقارير فنية حديثة عن موجة من الأعطال المفاجئة التي ضربت منصة التواصل الاجتماعي "إكس" ما تسبب في صعوبات بالغة للمستخدمين في الوصول إلى حساباتهم أو استخدام الخصائص الأساسية للتطبيق.

وأوضح موقع "Downdetector" المتخصص في رصد أعطال الخدمات الرقمية، أن الساعات الأربع والعشرين الماضية شهدت قفزة كبيرة في بلاغات المستخدمين، مؤكدًا أن العطل تجاوز المعدلات الطبيعية المعتادة، وهو ما يشير إلى وجود خلل برمي واسع النطاق في خوادم المنصة.

خريطة الانقطاعات

وأشارت الخريطة الحرارية التي نشرها موقع "Downdetector" إلى تركز المشكلات الفنية في مناطق جغرافية محددة بشكل مكثف، حيث تصدرت المملكة المتحدة وكندا وولاية فلوريدا الأمريكية قائمة المناطق الأكثر تضررًا.

وأكد الموقع أن هذه البيانات تُجمع من شكاوى المستخدمين المباشرة، ويتم تصنيفها كحادث رسمي فور خروجها عن النطاق المألوف، وهو ما حدث بالفعل خلال الساعات الأخيرة، مما أدى إلى حالة من الإحباط بين رواد المنصة الذين يعتمدون عليها في متابعة الأخبار العاجلة.

متابعة حية لأداء المنصة حول العالم

وذكر موقع "StatusGator" المعني بمتابعة أداء المنصات الرقمية، أن خريطته التفاعلية رصدت تذبذبًا واضحًا في استقرار خدمة "إكس" بعدة دول حول العالم.

وأوضح الموقع أن هذه الأداة تسمح بمراقبة الحوادث التقنية واتجاهات التوقف في الوقت الفعلي، مما كشف عن عدم انتظام الخدمة وصعوبة تحميل الوسائط المتعددة مثل الصور والفيديوهات لدى قطاع كبير من الجمهور، وهي المشكلة التي تكررت عدة مرات منذ مطلع العام الجاري.

ترقب لصدور توضيح رسمي من “إكس”

وأوضحت التقارير التقنية أن شركة "إكس" لم تصدر بيانًا رسميًا حتى الآن لتوضيح الأسباب الحقيقية وراء هذا الانقطاع أو الموعد المحدد لعودة الخدمة بكامل طاقتها.

وأشارت المصادر إلى أن مثل هذه الارتفاعات المفاجئة في البلاغات تتطلب عادةً تدخلًا سريعًا من الفرق الهندسية لإصلاح الخلل في قواعد البيانات، بينما يترقب المستخدمون في مصر والمنطقة العربية استقرار الخدمة لتجنب فقدان الوصول إلى حساباتهم خلال الساعات القادمة.