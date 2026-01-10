قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد فضيحة Grok.. مطالب بإزالة تطبيق إكس من متاجر آبل وجوجل

Grok
Grok
شيماء عبد المنعم

دعا ثلاثة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي شركتي آبل وجوجل إلى إزالة تطبيق إكس X وروبوت الدردشة الذكي Grok من متاجر التطبيقات، على خلفية انتشار واسع لصور جنسية غير رضائية لنساء وقصر جرى إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي على المنصة.

وفي رسالة نشرت أمس الجمعة، طالب السيناتورات رون وايدن من ولاية أوريجون، وبن راي لوجان من نيو مكسيكو، وإدوارد ماركي من ماساتشوستس، الشركتين باتخاذ خطوة حاسمة، مؤكدين أنهما “يجب أن تزيلا هذه التطبيقات من المتاجر إلى أن تتم معالجة الانتهاكات الواضحة لسياسات إكس”.

وتواجه منصة إكس، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، انتقادات حادة من مسؤولين حول العالم منذ الأسبوع الماضي، بعدما بدأ Grok في توليد ونشر صور ذكاء اصطناعي غير رضائية تظهر نساء وأطفالا في أوضاع جنسية أو مهينة، أو بملابس فاضحة.

وأشار أعضاء مجلس الشيوخ، في رسالة كشفت عنها شبكة NBC News، إلى أن سياسات جوجل تحظر صراحة أي محتوى يسهل استغلال الأطفال أو الإساءة إليهم.

بينما تمنع سياسات آبل نشر المواد الجنسية أو الإباحية، مؤكدين أن الشركتين سبق أن تحركتا بسرعة في حالات مشابهة لإزالة تطبيقات مخالفة.

وحذرت الرسالة من أن “تجاهل هذا السلوك الفاضح من إكس سيجعل سياسات الإشراف والمراجعة لدى آبل وجوجل بلا معنى”.

ولم تصدر آبل أو جوجل تعليقا فوريا، فيما أحالت إكس وكالة “رويترز” إلى منشور سابق أكدت فيه أنها تتخذ إجراءات ضد المحتوى غير القانوني، بما في ذلك مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال. 

أما شركة xAI المالكة لـ Grok وإكس، فاكتفت برد عام اتهمت فيه "وسائل الإعلام التقليدية بنشر الأكاذيب"، دون الرد على أسئلة محددة.

Grok 

اتهامات مباشرة لـ إيلون ماسك

في المقابل، واجه إيلون ماسك انتقادات مباشرة من السيناتور وايدن، الذي قال إن ماسك “يحقق أرباحا من صور غير لائقة”، مشيرا إلى أن القيود الجديدة التي فرضتها الشركة لا تمنع الإساءة، بل “تجعل بعض المستخدمين يدفعون مقابل إنتاج صور مروعة”.

وكان ماسك قد تفاعل سابقا مع صور معدلة بالذكاء الاصطناعي لشخصيات عامة بتعابير ساخرة، كما حمل المستخدمين مسؤولية المحتوى غير القانوني، قائلا إن من يستخدم Grok لإنتاج محتوى مخالف “سيواجه العواقب نفسها”.

تحرك أوروبي مرتقب

على الصعيد الدولي، قالت وزيرة التكنولوجيا البريطانية ليز كيندل إن هيئة تنظيم الإعلام البريطانية Ofcom قد تتحرك ضد إكس خلال أيام لا أسابيع، مشيرة إلى صلاحيات تشمل فرض غرامات ضخمة أو حتى حظر الخدمة داخل بريطانيا.

ومع تصاعد الضغوط، بدأت xAI في تقييد بعض خصائص توليد الصور في Grok، حيث أصبح تعديل الصور متاحا فقط للمشتركين المدفوعين على إكس، في حين لا تزال إمكانية إنشاء الصور الجنسية متاحة عبر تبويب Grok أو عبر التطبيق المستقل دون اشتراك.

وأكدت وكالة رويترز أنها لم تتمكن من التحقق مما إذا كانت هذه الإجراءات قد حدت فعليا من انتشار الصور غير الرضائية.

