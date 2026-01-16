قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القمة العالمية للحكومات 2026 تنطلق بأبوظبي بمشاركة 35 رئيس دولة و500 وزير الشهر المقبل
من الشعراوي إلى السادات ورشدي أباظة | صاحب معرض سيارة إمام الدعاة يكشف مواصفاتها.. وهذه حكاية مركبات أخرى لزعماء وفنانين
تصعيد إسرائيلي واسع في وسط وجنوب غزة.. قصف مكثف ونسف منازل واستهداف مناطق النازحين
رضا بهلوي: الجمهورية الإسلامية ستسقط وسأعود إلى إيران
تقارير: مانشستر سيتي ينهي صفقة مدافع كريستال بالاس
عطل عالمي يضرب منصة إكس المملوكة لإيلون ماسك
مدرب نيجيريا يعبر عن خيبة أمله بعد الخسارة أمام المغرب ويستعد لمواجهة مصر
‏السنغال لا تنتصر أمام أصحاب الأرض في الأدوار الإقصائية بأمم إفريقيا
أبو الغيط يرحب بتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة غزة
جامعة العاصمة تحصد إنجازات نوعية في التعليم والبحث والرياضة مع انطلاقة قوية لعام 2026
رضا بهلوي عن هجوم أمريكي ضد إيران: ترامب رجل يفي بوعوده
ابتزاز اقتصادي .. ترامب يهدد الدول المعارضة لضم جرينلاند بفرض رسوم جمركية
شهدت منصة التواصل الاجتماعي إكس (X)، اليوم الجمعة، عطلًا واسع النطاق أدى إلى صعوبة الوصول للخدمة لدى عشرات الآلاف من المستخدمين حول العالم، وفق بيانات موقع DownDetector المتخصص في رصد الأعطال الرقمية.

وبلغ عدد البلاغات عن مشكلات في استخدام المنصة أكثر من 60 ألف بلاغ في ذروة العطل، مع تركز الشكاوى في عدم تحميل الخط الزمني وتعطل التطبيق وعدم القدرة على الوصول إلى الموقع.​

توقف جزئي للتطبيق والموقع دون توضيح رسمي

أظهرت البيانات أن غالبية المشكلات مرتبطة بتطبيق إكس على الهواتف الذكية، بنسبة تقارب 56%، بينما واجه نحو 33% من المستخدمين صعوبات في الوصول إلى نسخة الويب، وأبلغ حوالي 10% عن مشكلات في الاتصال بخوادم الخدمة.

وحتى اللحظة، لم تصدر إدارة إكس أو مالكها إيلون ماسك بيانًا تفصيليًا يوضح سبب العطل أو المدى الزمني المتوقع لمعالجته، في حين تشير صفحة حالة منصة المطورين التابعة لإكس إلى أن “جميع الأنظمة تعمل بصورة طبيعية”.​

تقارير متطابقة من منصات ومصادر تقنية عالمية

تطابقت تقارير عدد من المواقع التقنية والإخبارية العالمية، من بينها Tom’s Guide وVariety وNewswee، في الإشارة إلى أن العطل بدأ ملاحظًا لدى المستخدمين قرابة الساعة 10 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي، مع ظهور رسالة خطأ متكررة عند محاولة تحميل المحتوى على المنصة. 

وأفادت هذه التقارير بأن جزءًا من الاضطرابات يرتبط بمزوّد خدمات الأمن السيبراني الذي تعتمد عليه المنصة، ما أدّى إلى ظهور رسائل من نوع “حدث خطأ ما، حاول إعادة التحميل” لدى عدد كبير من المستخدمين أثناء محاولة تصفح الخدمة.​

تأثر المستخدمين في عدة مناطق حول العالم

بيانات DownDetector، إلى جانب تقارير وسائل الإعلام، تشير إلى أن العطل لم يقتصر على الولايات المتحدة، بل شمل مستخدمين في مناطق مختلفة حول العالم، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في البلاغات من أوروبا وآسيا أيضًا. 

ويأتي هذا الانقطاع في وقت لا تزال فيه المنصة تحت الأضواء بسبب انتقادات موجهة إلى بعض خدمات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بها، ما يزيد من حساسية أي اضطراب تقني واسع يصيب إكس أمام المستخدمين وصنّاع المحتوى على حد سواء.

ما علاقة الدهون بضغط الدم؟

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

