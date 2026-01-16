عطل عالمي يضرب منصة إكس المملوكة لإيلون ماسك

شهدت منصة التواصل الاجتماعي إكس (X)، اليوم الجمعة، عطلًا واسع النطاق أدى إلى صعوبة الوصول للخدمة لدى عشرات الآلاف من المستخدمين حول العالم، وفق بيانات موقع DownDetector المتخصص في رصد الأعطال الرقمية.

وبلغ عدد البلاغات عن مشكلات في استخدام المنصة أكثر من 60 ألف بلاغ في ذروة العطل، مع تركز الشكاوى في عدم تحميل الخط الزمني وتعطل التطبيق وعدم القدرة على الوصول إلى الموقع.​

توقف جزئي للتطبيق والموقع دون توضيح رسمي

أظهرت البيانات أن غالبية المشكلات مرتبطة بتطبيق إكس على الهواتف الذكية، بنسبة تقارب 56%، بينما واجه نحو 33% من المستخدمين صعوبات في الوصول إلى نسخة الويب، وأبلغ حوالي 10% عن مشكلات في الاتصال بخوادم الخدمة.

وحتى اللحظة، لم تصدر إدارة إكس أو مالكها إيلون ماسك بيانًا تفصيليًا يوضح سبب العطل أو المدى الزمني المتوقع لمعالجته، في حين تشير صفحة حالة منصة المطورين التابعة لإكس إلى أن “جميع الأنظمة تعمل بصورة طبيعية”.​

تقارير متطابقة من منصات ومصادر تقنية عالمية

تطابقت تقارير عدد من المواقع التقنية والإخبارية العالمية، من بينها Tom’s Guide وVariety وNewswee، في الإشارة إلى أن العطل بدأ ملاحظًا لدى المستخدمين قرابة الساعة 10 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي، مع ظهور رسالة خطأ متكررة عند محاولة تحميل المحتوى على المنصة.

وأفادت هذه التقارير بأن جزءًا من الاضطرابات يرتبط بمزوّد خدمات الأمن السيبراني الذي تعتمد عليه المنصة، ما أدّى إلى ظهور رسائل من نوع “حدث خطأ ما، حاول إعادة التحميل” لدى عدد كبير من المستخدمين أثناء محاولة تصفح الخدمة.​

تأثر المستخدمين في عدة مناطق حول العالم

بيانات DownDetector، إلى جانب تقارير وسائل الإعلام، تشير إلى أن العطل لم يقتصر على الولايات المتحدة، بل شمل مستخدمين في مناطق مختلفة حول العالم، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في البلاغات من أوروبا وآسيا أيضًا.

ويأتي هذا الانقطاع في وقت لا تزال فيه المنصة تحت الأضواء بسبب انتقادات موجهة إلى بعض خدمات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بها، ما يزيد من حساسية أي اضطراب تقني واسع يصيب إكس أمام المستخدمين وصنّاع المحتوى على حد سواء.