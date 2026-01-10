بعد عاصفة غضب عالمية.. إكس تغلق بابا خطيرا في الذكاء الاصطناعي

قررت منصة إكس X، المملوكة لـ إيلون ماسك، تقييد ميزة توليد الصور المثيرة للجدل في روبوت الدردشة Grok، وحصرها بالمشتركين المدفوعين فقط، وذلك عقب موجة انتقادات حادة من دول ومؤسسات حول العالم بسبب إساءة استخدام الأداة.

وأفاد Grok، في ردوده على المستخدمين يوم الجمعة، أن توليد الصور وتعديلها عبر منصة إكس أصبح متاحا فقط للمشتركين المدفوعين.

في المقابل، لا تزال هذه القيود غير مطبقة على تطبيق Grok المستقل، الذي يسمح حتى الآن لأي مستخدم بإنشاء الصور دون اشتراك.

وكانت الميزة، عند إطلاقها، متاحة للجميع مع حدود يومية، وتتيح رفع صور أشخاص حقيقيين وطلب تعديلها أو تحويلها إلى صور ذات طابع جنسي أو عار.

وسرعان ما أدى ذلك إلى انتشار واسع لصور غير رضائية استهدفت أطفالا، ومشاهير، وشخصيات عامة، ما أثار غضبا رسميا وشعبيا في عدة دول.

ورغم أن منصة إكس وإيلون ماسك أدانا علنا استخدام الأداة في إنتاج هذا النوع من المحتوى، مؤكدين الالتزام بسياسات المنصة ضد المحتوى غير القانوني، إلا أن الضغوط استمرت.

وقال إيلون ماسك في تغريدة سابقة إن أي مستخدم يستغل Grok لإنتاج محتوى غير قانوني سيواجه العواقب نفسها كما لو قام برفعه مباشرة على المنصة.

وقد دخلت عدة جهات تنظيمية على خط الأزمة، إذ أدانت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند ما حدث. وطالب الاتحاد الأوروبي شركة xAI بالاحتفاظ بكافة الوثائق المتعلقة بالروبوت.

بينما أصدرت وزارة الاتصالات الهندية أمرا عاجلا لمنصة إكس بإجراء تعديلات فورية لمنع إساءة استخدام الميزة، ملوحة بسحب الحماية القانونية للمنصة داخل البلاد.

كما أكدت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية أنها تواصلت مع xAI لمتابعة القضية.

يعكس القرار تصاعد القلق العالمي من حدود استخدام الذكاء الاصطناعي، ويعيد فتح النقاش حول مسؤولية الشركات التقنية في ضبط أدواتها قبل أن تتحول إلى أزمة عابرة للحدود.