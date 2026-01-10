قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل الأهلي لـ مواجهة فاركو في كأس عاصمة مصر
نتائج الإعادة في انتخابات النواب.. فوز مجدي سعداوي وحازم فاروق بالدائرة الرابعة بمركز أبو قرقاص بالمنيا
يناير وعيد الشرطة هذا الشهر.. جدول الإجازات الرسمية 2026 كاملًا
نتائج الإعادة في انتخابات النواب.. فوز على سماح ومجدي الطويل بالدائرة الثانية عشر بمركز منشأة القناطر بالجيزة
ختام الماراثون الانتخابي.. حصص الأحزاب بعد إعلان نتائج آخر جولات الإعادة بمجلس النواب 2025
قبل موقعة كوت ديفوار.. أرقام حسام حسن مع الفراعنة تشعل الآمال
الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة جولة الإعادة فى دوائر محافظة الفيوم بانتخابات النواب
نتائج انتخابات النواب.. فوز أحمد جبيلي بقسم أول أكتوبر بالجيزة
نتائج انتخابات النواب.. فوز محمد سلطان ووسيم كمال بقسم الأهرام بالجيزة
رئيس الحكومة: مستشفي أم المصريين يُعد جزءًا من خطتنا الشاملة للتطوير
نتائج الإعادة في انتخابات النواب.. فوز جرجس عوض الله لاوندي صليب ومحمد علي عبد الحميد بالدائرة السابعة العمرانية بالجيزة
رئيس وزراء بولندا: تهديدات أمريكا بالسيطرة على جرينلاند تثير التوترات بالناتو
تكنولوجيا وسيارات

بعد عاصفة غضب عالمية.. إكس تغلق بابا خطيرا في الذكاء الاصطناعي

إكس تغلق بابا خطيرا في الذكاء الاصطناعي
إكس تغلق بابا خطيرا في الذكاء الاصطناعي
شيماء عبد المنعم

قررت منصة إكس X، المملوكة لـ إيلون ماسك، تقييد ميزة توليد الصور المثيرة للجدل في روبوت الدردشة Grok، وحصرها بالمشتركين المدفوعين فقط، وذلك عقب موجة انتقادات حادة من دول ومؤسسات حول العالم بسبب إساءة استخدام الأداة.

وأفاد Grok، في ردوده على المستخدمين يوم الجمعة، أن توليد الصور وتعديلها عبر منصة إكس أصبح متاحا فقط للمشتركين المدفوعين. 

في المقابل، لا تزال هذه القيود غير مطبقة على تطبيق Grok المستقل، الذي يسمح حتى الآن لأي مستخدم بإنشاء الصور دون اشتراك.

وكانت الميزة، عند إطلاقها، متاحة للجميع مع حدود يومية، وتتيح رفع صور أشخاص حقيقيين وطلب تعديلها أو تحويلها إلى صور ذات طابع جنسي أو عار. 

وسرعان ما أدى ذلك إلى انتشار واسع لصور غير رضائية استهدفت أطفالا، ومشاهير، وشخصيات عامة، ما أثار غضبا رسميا وشعبيا في عدة دول.

ورغم أن منصة إكس وإيلون ماسك أدانا علنا استخدام الأداة في إنتاج هذا النوع من المحتوى، مؤكدين الالتزام بسياسات المنصة ضد المحتوى غير القانوني، إلا أن الضغوط استمرت. 

وقال إيلون ماسك في تغريدة سابقة إن أي مستخدم يستغل Grok لإنتاج محتوى غير قانوني سيواجه العواقب نفسها كما لو قام برفعه مباشرة على المنصة.

وقد دخلت عدة جهات تنظيمية على خط الأزمة، إذ أدانت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند ما حدث. وطالب الاتحاد الأوروبي شركة xAI بالاحتفاظ بكافة الوثائق المتعلقة بالروبوت.

بينما أصدرت وزارة الاتصالات الهندية أمرا عاجلا لمنصة إكس بإجراء تعديلات فورية لمنع إساءة استخدام الميزة، ملوحة بسحب الحماية القانونية للمنصة داخل البلاد. 

كما أكدت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية أنها تواصلت مع xAI لمتابعة القضية.

يعكس القرار تصاعد القلق العالمي من حدود استخدام الذكاء الاصطناعي، ويعيد فتح النقاش حول مسؤولية الشركات التقنية في ضبط أدواتها قبل أن تتحول إلى أزمة عابرة للحدود.

إكس صور Grok تطبيق Grok محتوى غير القانوني الذكاء الاصطناعي

