قيمة استثنائية مقابل سعر.. أهم مواصفات هاتف أوبو فايند إكس 9 ألترا

كشفت تقارير حديثة أن هاتف Vivo X300 Ultra القادم سيكون الهاتف الوحيد المزود بكاميرتين بدقة 200 ميجابكسل. إلا أن تسريبًا جديدًا ظهر مؤخرًا يُشير إلى أن شركة Oppo قد عدّلت إعدادات كاميرا هاتف Find X9 Ultra، ومن المتوقع الآن أن يضم الهاتف كاميرتين بدقة 200 ميجابكسل.

بحسب تسريب جديد نشره موقع Digital Chat Station، يُقال إن هاتف Find X9 Ultra مزود بنظام كاميرا مزدوجة بدقة 200 ميجابكسل، وهو الأول من نوعه في هذه الفئة. وُصفت الكاميرا الرئيسية بأنها مستشعر فائق الحجم بدقة 200 ميجابكسل، مع قدرة على امتصاص الضوء تتجاوز قدرة المستشعرات الحالية من فئة البوصة الواحدة.

يشير هذا إلى أن شركة أوبو قد تُولي اهتمامًا لكفاءة مساحة المستشعر والبصريات لتحسين جودة الصور في ظروف الإضاءة الواقعية، وخاصة في ظروف الإضاءة الصعبة.

ويزعم التسريب أيضاً أن الهاتف سيحتوي على كاميرتين من نوع بيريسكوب. إحداهما كاميرا بيريسكوب متوسطة المدى بدقة 200 ميجابكسل مصممة لتوفير تقريب عالي الجودة بدون فقدان للجودة عند أطوال بؤرية متوسطة.



أما الثاني فهو منظار مخصص فائق المدى يوفر تقريبًا بصريًا بمقدار 10 أضعاف، ويُقال إنه مبني على مستشعر بدقة 50 ميجابكسل. إذا صحّ هذا، فسيكون هذا نظام كاميرا الهاتف الذكي الوحيد الذي يتمتع بتقريب بصري أصلي بمقدار 10 أضعاف على هذا المستوى، ما يسمح بتصوير الأهداف البعيدة والقريبة على حد سواء دون الحاجة إلى اقتصاص رقمي كبير.

تصميم أكثر تقليدية

أشارت تقارير سابقة إلى تصميم أكثر تقليدية، يتضمن كاميرا رئيسية من سوني IMX09E بدقة 200 ميجابكسل مع تثبيت بصري للصورة، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وعدستين تليفوتوغرافيتين من نوع بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل لكل منهما . إلا أن المعلومات الجديدة تُشير إلى أن أوبو ربما تكون قد أجرت تعديلات جوهرية على مكونات التصوير، مع التركيز على أطوال بؤرية أصلية تصل إلى 230 مم، مع إمكانية إضافة امتدادات عالية الجودة تصل إلى 460 مم. قد يُتيح هذا النهج جودة صورة متسقة عبر نطاقات التكبير الواسعة والمتوسطة والقصيرة للغاية.

ميزات هاتف Find X9 Ultra

إلى جانب الكاميرات، من المتوقع أن يعمل هاتف Find X9 Ultra بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس .

تشمل الميزات الأخرى المتوقعة مستشعر بصمة مدمج في الشاشة بتقنية الموجات فوق الصوتية، ونظام ColorOS 16 المبني على Android 16، وبطارية بسعة تتجاوز 7000 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي بقدرة 80 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط. من المتوقع إطلاقه في الصين خلال الربع الأول من عام 2026