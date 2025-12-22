قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأزهر يشارك في احتفالية اليوم العالمي للغة العربية بجناح وورش للخط بمتحف الحضارة
الجمهور نفسه يفرح.. إعلامي يدعم منتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي
وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الكوري تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين
انتقادات واسعة للقارئ محمد الملاح بعد إلقاء الأموال عليه في باكستان
محافظ بورسعيد: لا عودة لإشغالات الحميدي والتجاري وعلى المرافق التنفيذ | شاهد
الصحة: دراسة تشكيل لجنة مختصة لتوطين صناعة اللقاحات
سوريا.. مـ.قتل شخص وإصابة آخرين في انفجار لغم من مخلفات النظام السابق
محافظ القاهرة: اتخذنا عدة إجراءات للقضاء على ظاهرة إلقاء مخلفات البناء في الشوارع
بعد تعرضها لوعكة.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها على حالتها الصحية | خاص
مصر فوق الجميع.. الغندور يدعم المنتخب قبل مواجهة زيمبابوي
أبوريدة يطالب الجمهور والإعلام بمساندة ودعم منتخب مصر في أمم أفريقيا
كامل الوزير : استعداد الشركات المصرية لإقامة مصانع لإنتاج مستلزمات البناء في عمان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قيمة استثنائية مقابل سعر.. أهم مواصفات هاتف أوبو فايند إكس 9 ألترا

هاتف أوبو فايند إكس 9 ألترا
هاتف أوبو فايند إكس 9 ألترا
لمياء الياسين

كشفت تقارير حديثة أن هاتف Vivo X300 Ultra القادم سيكون الهاتف الوحيد المزود بكاميرتين بدقة 200 ميجابكسل. إلا أن تسريبًا جديدًا ظهر مؤخرًا يُشير إلى أن شركة Oppo قد عدّلت إعدادات كاميرا هاتف Find X9 Ultra، ومن المتوقع الآن أن يضم الهاتف كاميرتين بدقة 200 ميجابكسل.

 هاتف Oppo Find X9 Ultra
 

بحسب تسريب جديد نشره موقع Digital Chat Station، يُقال إن هاتف Find X9 Ultra مزود بنظام كاميرا مزدوجة بدقة 200 ميجابكسل، وهو الأول من نوعه في هذه الفئة. وُصفت الكاميرا الرئيسية بأنها مستشعر فائق الحجم بدقة 200 ميجابكسل، مع قدرة على امتصاص الضوء تتجاوز قدرة المستشعرات الحالية من فئة البوصة الواحدة. 

يشير هذا إلى أن شركة أوبو قد تُولي اهتمامًا لكفاءة مساحة المستشعر والبصريات لتحسين جودة الصور في ظروف الإضاءة الواقعية، وخاصة في ظروف الإضاءة الصعبة.

 هاتف Oppo Find X9 Ultra


ويزعم التسريب أيضاً أن الهاتف سيحتوي على كاميرتين من نوع بيريسكوب. إحداهما كاميرا بيريسكوب متوسطة المدى بدقة 200 ميجابكسل مصممة لتوفير تقريب عالي الجودة بدون فقدان للجودة عند أطوال بؤرية متوسطة.


أما الثاني فهو منظار مخصص فائق المدى يوفر تقريبًا بصريًا بمقدار 10 أضعاف، ويُقال إنه مبني على مستشعر بدقة 50 ميجابكسل. إذا صحّ هذا، فسيكون هذا نظام كاميرا الهاتف الذكي الوحيد الذي يتمتع بتقريب بصري أصلي بمقدار 10 أضعاف على هذا المستوى، ما يسمح بتصوير الأهداف البعيدة والقريبة على حد سواء دون الحاجة إلى اقتصاص رقمي كبير.

 تصميم أكثر تقليدية

أشارت تقارير سابقة إلى تصميم أكثر تقليدية، يتضمن كاميرا رئيسية من سوني IMX09E بدقة 200 ميجابكسل مع تثبيت بصري للصورة، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وعدستين تليفوتوغرافيتين من نوع بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل لكل منهما . إلا أن المعلومات الجديدة تُشير إلى أن أوبو ربما تكون قد أجرت تعديلات جوهرية على مكونات التصوير، مع التركيز على أطوال بؤرية أصلية تصل إلى 230 مم، مع إمكانية إضافة امتدادات عالية الجودة تصل إلى 460 مم. قد يُتيح هذا النهج جودة صورة متسقة عبر نطاقات التكبير الواسعة والمتوسطة والقصيرة للغاية.

ميزات هاتف Find X9 Ultra 

إلى جانب الكاميرات، من المتوقع أن يعمل هاتف Find X9 Ultra بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس . 

تشمل الميزات الأخرى المتوقعة مستشعر بصمة مدمج في الشاشة بتقنية الموجات فوق الصوتية، ونظام ColorOS 16 المبني على Android 16، وبطارية بسعة تتجاوز 7000 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي بقدرة 80 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط. من المتوقع إطلاقه في الصين خلال الربع الأول من عام 2026

هاتف Vivo X300 Ultra ا هاتف Find X9 Ultra شركة أوبو كاميرا فائقة الشحن اللاسلكي Android 16

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

المتهم

قرار من النيابة بشأن المتهم بتهديد نهاد أبو القمصان بصور السلاح

محكمة الأسرة

6 حالات يحق فيها للزوج استرداد مسكن الزوجية

فيروس

مالوش علاج.. تحذير صحي من انتشار فيروس شديد العدوى

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

ترشيحاتنا

الجنرال الروسي بانيل سارفاروف

اغتيال الجنرال الروسي.. كان يمثل رعبا للأوكرانيين

إيران

معاريف: طبول الحرب تدق في المنطقة ونتنياهو وترامب على أعتاب قرار إقليمي

المتحدث باسم جماعة خراسان

الأمن الباكستاني يعلن اعتقال متحدث جماعة خراسان بتنظيم داعش

بالصور

هيفاء وهبي تثير الجدل بأنوثتها بتصميم فستان لافت

هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت
هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت
هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت

بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي

بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي
بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي
بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

كأس أمم أفريقيا2025
كأس أمم أفريقيا2025
كأس أمم أفريقيا2025

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأثنين 22 ديسمبر.. الفراخ البيضاء بكام؟

أسعار الفراخ اليوم الأثنين
أسعار الفراخ اليوم الأثنين
أسعار الفراخ اليوم الأثنين

فيديو

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد