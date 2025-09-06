فيفو X300 Ultra.. أول هاتف في العالم بكاميرتين بدقة 200 ميجابكسل

أفادت تقارير جديدة أن هاتف فيفو X300 Ultra المرتقب قد يحمل لقب أول هاتف ذكي في العالم مزود بكاميرتين خلفيتين بدقة 200 ميجابكسل، إحداهما الكاميرا الرئيسية، والأخرى كاميرا تيليفوتو بيريسكوبية ببعد بؤري 85 ملم، مما يعزز قدراته على التقريب البصري بشكل كبير، إلى جانب ذلك، سيضم الهاتف أيضا كاميرا فائقة العرض ultrawide بدقة 50 ميجابكسل.

وستعتمد كاميرا التيليفوتو البيريسكوبية على مستشعر بقياس 1/1.4 إنش، يعتقد أنه سيكون مستشعر ISOCELL HPB الجديد من سامسونج، والمطور خصيصا لشركة فيفو، وسيتم استخدام هذا المستشعر أيصا في إصدار X300 Pro.

من ناحية المعالجة البصرية، سيزود هاتف فيفو X300 Ultra بمعالج فيديو ومعالج صور من تطوير vivo نفسها، كما سيحصل على طلاء Zeiss T المعروف بجودته العالية في تحسين الوضوح وتقليل الانعكاسات.

أما من الجهة الأمامية، فسيأتي الهاتف بكاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل، تدعم التركيز التلقائي، وتوفر زاوية عرض واسعة تبلغ 92 درجة، وهي نفس المواصفات المعتمدة في طرازي X300 وX300 Pro.

ويتوقع أن يعمل فيفو X300 Ultra بأحدث معالج رائد من شركة كوالكوم، والذي سيكون الجيل التالي من Snapdragon 8 Elite.





فيفو تستعد للكشف عن هواتف X300 و X300 Pro

تستعد شركة فيفو للإعلان عن هاتفيها Vivo X300 و X300 Pro في الصين قريبا، حيث من المتوقع أن يتم الكشف عنهما في أكتوبر.

بينما سيأخذ هاتف فيفو X300 Ultra وقتا أطول قليلا ليظهر في النصف الأول من عام 2026، وقد كشف المسرب الشهير Digital Chat Station مؤخرا عن تفاصيل مهمة حول مواصفات كاميرا فيفو X300 Ultra.

مواصفات كاميرا Vivo X300 Ultra

وفقا للمسرب، سيأتي Vivo X300 Ultra مزودا بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، إلى جانب عدسة فائقة العرض بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا تيليفوتو بيريسكوبية بدقة 200 ميجابكسل.

وتشير التقارير إلى أن فيفو X300 Ultra سيستخدم مستشعر Sony LYT-990 بحجم 35 مم في الكاميرا الرئيسية، أما كاميرا التيليفوتو البيريسكوبية، التي يحتمل أن تكون مزودة بمستشعر Samsung HPB بدقة 200 ميجابكسل مثل الذي سيستخدمه X300 Pro، فستتميز بمستشعر كبير بحجم 1/1.4 إنش، وفتحة عدسة واسعة، وطبقة Zeiss T الجديدة، إضافة إلى منشور للحصول على تقريب بصري عالي الجودة.

كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل للهاتف X300 Ultra

أضاف المسرب أن فيفو X300 Ultra سيأتي أيضا مع شريحة فيديو وتصوير مخصصة من تطوير فيفو نفسها، وبالنسبة لكاميرا السيلفي، سيتضمن الهاتف كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل تدعم التركيز التلقائي، كما هو الحال مع طرازي X300 و فيفو X300 Pro.

وأكد DCS أن X300 Ultra سيكون الهاتف الوحيد في السوق الذي يحمل إعداد كاميرا مزدوجة بدقة 200 ميجابكسل، مما يعني أنه لا يوجد هاتف آخر يجمع بين كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل وكاميرا بيريسكوبية 200 ميجابكسل.

ومع ذلك، كانت هناك تسريبات في يوليو تشير إلى أن Honor Magic 8 Ultra قد يتم تزويده بإعداد كاميرا مزدوجة بدقة 200 ميجابكسل، إلا أن تقريرا أحدث أفاد بأن إعداد كاميراته قد يتضمن كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا بيريسكوبية بدقة 200 ميجابكسل وعدسة فائقة العرض بدقة 50 ميجابكسل.

بينما سيعمل كل من Vivo X300 و X300 Pro مع معالج Dimensity 9500، يتوقع أن يكون Vivo X300 Ultra مزودا بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 (أو Snapdragon 8 Elite 2).