أندرويد 16 سيكون آخر تحديث رئيسي لهذه الهواتف من Vivo

تحديث أندرويد 15
تحديث أندرويد 15
لمياء الياسين

 حققت فيفو نجاحًا ملحوظًا مؤخرًا في إطلاق برامجها وقد أصدرت تحديث أندرويد 15 العام الماضي قبل شركات أخرى بوقت طويل، حتى قبل أن تُطلقه جوجل على هواتف بيكسل وتوقع مستخدمو فيفو أيضًا إطلاقًا أسرع لهذا النظام هذا العام، والخبر السار هو أن الشركة تعمل على ذلك بالفعل.

تحديث أندرويد 16

سيأتي تحديث أندرويد 16 لهواتف فيفو مع واجهة Funtouch OS 16، والتي من المرجح أن تُضيف العديد من الميزات والتحسينات الجديدة. سيبدأ التحديث قريبًا بطرحه على هواتف فيفو. للأسف، بالنسبة لبعض الأجهزة، سيكون أندرويد 16 هو نهاية المطاف. بمعنى آخر، ستبقى هواتف فيفو هذه تعمل بنظام أندرويد 16 طوال عمرها.

أعددنا قائمة بهواتف Vivo التي ستحصل على نظام Android 16 (مع Funtouch OS 16) كآخر تحديث رئيسي لها. راجع القائمة لمعرفة ما إذا كنت ستحتاج إلى الترقية في وقت ما من العام المقبل.

هواتف Vivo تحصل على Android 16

هواتف Vivo تحصل على Android 16 كآخر تحديث رئيسي لها
لم تُؤكّد فيفو القائمة رسميًا. لذا، يعتمد هذا على سياسة التحديث الحالية وبعض التخمينات.

فيفو X90، X90 برو، X90 برو+، X90s
فيفو V40، V40e، V40 برو، V40 لايت، V40 SE
فيفو V30، V30e، V30 برو، V30 SE، V30 لايت 4G
فيفو T3، T3 برو، T3 الترا، T3 لايت، T3x
فيفو Y300، Y300 بلس، Y300 برو
فيفو Y200 4G، Y200e، Y200 Pro، Y200+، Y200 GT، Y200i، Y200t
فيفو Y100 4G
فيفو Y39
فيفو Y29 4G، Y29s
فيفو Y19
iQOO 11، 11 برو
اي كيو او او 11 برو
iQOO Z9، Z9x، Z9 لايت، Z9s، Z9s برو
ورغم أن هذه القائمة ستكون دقيقة في معظمها، فإنني لا أزال أوصي بالتحقق منها مرة أخرى مع الإعلانات الرسمية في العام المقبل للحصول على التأكيد النهائي.

إذا كان جهازك مدرجًا في القائمة، فلا تتوقع أي تحديثات رئيسية تتجاوز أندرويد 16. مع ذلك، سيستمر الجهاز في تلقي تحديثات الأمان لفترة. لمواصلة تلقي الميزات الجديدة وأحدث التحسينات، قد تحتاج إلى الترقية إلى طراز أحدث العام المقبل.

كيف تبدو سياسة تحديث البرامج الخاصة بشركة Vivo؟
رغم ثبات إصدارات برامجها، إلا أن سياسة تحديثها تتسم بالفوضى. تفتقر هواتف فيفو إلى سياسة تحديث برامج شفافة، خاصةً للطرازات متوسطة السعر والأقل سعرًا. هذا يعني عدم اليقين بشأن تحديثات نظام التشغيل المستقبلية.

مع ذلك، تتمتع الطرازات المتميزة بميزة رائعة - تحديثات أسرع ودعم برمجي موسع. لنأخذ سلسلة X200 على سبيل المثال: فهي تعد بأربعة تحديثات لنظام التشغيل. في السابق، كانت الأجهزة الرائدة تقتصر على ثلاثة تحديثات فقط. كما وُعدت العديد من طرازات iQOO، مثل سلسلتي iQOO 13 وiQOO 12، بنفس الدعم البرمجي الموسع.

سلسلة هواتف Vivo V50

تلقت سلسلة هواتف Vivo V50 أيضًا تحديثًا إضافيًا لنظام التشغيل، والذي كان يقتصر سابقًا على تحديثين فقط. في الوقت نفسه، عادةً ما تحصل هواتف سلسلتي Vivo T وY على تحديثين فقط. وتتبع سلسلة هواتف iQOO Z النهج نفسه، لكن طرز Neo الحديثة تتلقى الآن ما يصل إلى ثلاثة تحديثات رئيسية.

بينما تُحسّن فيفو تدريجيًا سياسة تحديثاتها، إلا أنها لا تزال دون المستوى المطلوب مقارنةً بشركات رائدة في هذا المجال مثل جوجل وسامسونج. تُقدّم كلتا الشركتين الآن تحديثات تصل إلى سبع سنوات على الطرازات الفاخرة. والأهم من ذلك، أن لديهما سياسة تحديث شفافة لكل هاتف.

من ناحية أخرى، تُعدّ Vivo علامة تجارية موثوقة فيما يتعلق بتحديثات البرامج، وقد بدأت مؤخرًا بتقديم دعم برمجي مُوسّع لمختلف الطرازات. مع ذلك، لا يزال هناك مجال كبير للتحسين، خاصةً فيما يتعلق بالشفافية والاتساق في الطرازات الأقل سعرًا. نأمل أن يستمر التحسن مع مرور الوقت في جميع فئات الأسعار.

زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء
استخراج كعب عمل
ياسمين صبري
طريقة عمل البطاطس المهروسة
