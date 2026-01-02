الصومال.. إحباط هجوم لحركة الشباب على إقليم شبيلي الوسطى

نجحت القوات المسلحة الصومالية في إحباط هجوما لحركة الشباب على إقليم شبيلي الوسطى.

ووفق البيان الصادر من وزارة الدفاع الصومالية ؛ فقد نجحت القوات في قتل قائد المجموعة التي شنت الهجوم بالإضافة إلى مطاردة العناصر الهاربة.

وفي وقت لاحق؛ أفادت وزارة الدفاع في الصومال، الخميس، القضاء على 29 مسلحا من حركة الشباب بالتنسيق مع شركاء دوليين.

يذكر أن حركة الشباب تخوض تمردا منذ 2007 سعيا للسيطرة على السلطة وإقامة نظام حكم يستند إلى تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

وأوضحت وزارة الدفاع على منصة إكس أنها دمرت أيضا ​مركبات وأسلحة كانت معدة للاستخدام في "هجمات إرهابية" ضد المدنيين، وذلك ‌خلال عمليات جوية نفذت أثناء ساعات الليل في ‍شبيلي الوسطى.

وأعربت الوزارة عن تقديرها "للشركاء الدوليين لدعمهم المتواصل في مجال التعاون الأمني ​​وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتمكين العملياتي في مكافحة الإرهاب"، بدون ‍أن تحدد هوية الشركاء.