قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية في كأس أمم أفريقيا
الصور الأولى لـ أنجلينا جولي من معبر رفح في سيناء لتفقد مساعدات غزة
القبض على سايس يمارس أعمال البلطجة على المواطنين بشبرا
قرار عاجل بشأن صبي صور زميله عاريا ونشر الفيديو
مهما بلغت قدراتك ومواهبك.. خطيب المسجد الحرام يحذر: لا تركن إلى نفسك
تغييرات كبيرة .. عبير فؤاد تكشف عن مفاجآت لمواليد برج السرطان
أنجلينا جولي تواصل تقديم رسالتها الإنسانية من معبر رفح
أنجلينا جولي تتفقد معبر رفح البري للاطلاع على جهود إغاثة الفلسطينيين
رحلة تحول غير مسبوقة.. الرعاية الصحية تستعرض إنجازاتها مع بداية 2026
حكاية نجيب محفوظ مع أم كلثوم.. كيف سكنت كوكب الشرق وجدان أديب نوبل؟
الأهلي يخاطب رابطه الأندية بشأن أزمة موعد مباراة وادي دجلة
صعب جدا.. أيمان العاصي تعلن إصابتها بفيروس جديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصومال.. إحباط هجوم لحركة الشباب على إقليم شبيلي الوسطى

الجيش الصومالي
الجيش الصومالي
محمود نوفل

نجحت القوات المسلحة الصومالية في إحباط هجوما لحركة الشباب على إقليم شبيلي الوسطى.

ووفق البيان الصادر من وزارة الدفاع الصومالية ؛ فقد نجحت القوات في قتل قائد المجموعة التي شنت الهجوم بالإضافة إلى مطاردة  العناصر الهاربة.

وفي وقت لاحق؛ أفادت وزارة الدفاع في الصومال، الخميس، القضاء على 29 مسلحا من حركة الشباب بالتنسيق مع شركاء دوليين.

يذكر أن حركة الشباب تخوض تمردا منذ 2007 سعيا للسيطرة على السلطة وإقامة نظام حكم يستند إلى تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

وأوضحت وزارة الدفاع على منصة إكس أنها دمرت أيضا ​مركبات وأسلحة كانت معدة للاستخدام في "هجمات إرهابية" ضد المدنيين، وذلك ‌خلال عمليات جوية نفذت أثناء ساعات الليل في ‍شبيلي الوسطى.

وأعربت الوزارة عن تقديرها "للشركاء الدوليين لدعمهم المتواصل في مجال التعاون الأمني ​​وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتمكين العملياتي في مكافحة الإرهاب"، بدون ‍أن تحدد هوية الشركاء.

الصومال حركة الشباب وزارة الدفاع الصومالية الجيش الصومالي إقليم شبيلي الوسطى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

نكلا أوزمن

ترامب أبويا.. سيدة تركية ترفع دعوى نسب وتدعي أنها ابنة الرئيس الأمريكي

تومي لي جونز و ابنته

في ظروف غامضة.. العثور على جثة ابنة ممثل أمريكي شهير داخل فندق

مترو الأنفاق

تذاكر المترو| وزارة النقل تنهي جدل زيادة قيمتها.. وهذه أسعارها الحالية

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر

الصلاة على النبي

كيف أصلي على النبي 1000 مرة يوم الجمعة.. داوم على هذه الصيغة

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم 2-1-2026

الاهلي والنصر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-1-2026 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

عباس عراقجي

طهران:الإيرانيون لن يسمحوا بأي شكل من أشكال التدخل الخارجي لحل مشكلاتهم

البحرية السعودية

للتفتيش ومكافحة التهريب ..البحرية السعودية تنشر قواتها في بحر العرب

ارشيفي

جيش الاحتلال يهاجم مجمع تدريب لقوة الرضوان ومخازن أسلحة لحزب الله

بالصور

أنجلينا جولي تزور العريش ومعبر رفح .. صور

انجلينا جولي
انجلينا جولي
انجلينا جولي

حي أول الزقازيق خلال 2025.. رصف وتركيب إنتر لوك بتكلفة 13 مليون جنيه و680 حملة لرفع الإشغالات

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

احذر استخدام المشروبات الغازية لإزالة الصدأ من أطراف بطارية السيارة

بطارية السيارة والكولا
بطارية السيارة والكولا
بطارية السيارة والكولا

لماذا لا يمكنك سحب البنزين من السيارات الحديثة بسهولة؟

البنزين
البنزين
البنزين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد