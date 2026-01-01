القوات المسلحة الصومالية تعلن القضاء على 29 مسلحا من حركة الشباب

أعلنت القوات المسلحة الصومالية نجاحها وبالتنسيق مع شركاء دوليين في القضاء على 29 مسلحا من حركة الشباب.

وفي وقت لاحق ، تمكنت قوات الجيش الصومالي بالتعاون مع قوات جهاز الأمن والمخابرات التي استعادت السيطرة مؤخرا على منطقتي “غندرشي” و”طناني” في إقليم شبيلي السفلى جنوب البلاد من القضاء على المواقع التي تختبئ فيها عناصر مليشيات "الشباب" الإرهابية.

وأشارت وكالة الأنباء الصومالية أن الجيش الصومالي توجه إلى الكهوف التي يمكثون فيها بمنطقة غندرشي، حيث لجأوا إليها بعد تعرضهم لهجوم من عدة جهات.

ووفقًا لما صرح به قائد الفرقة الأولى من قوات الكوماندوز “جورجور”، المقدم ساهد جامع فارح، فقد تمت السيطرة على أهم مواقع التي يتمركز فيها الإرهابيون في إقليم شبيلي السفلى.