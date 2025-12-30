الرئيس الصومالي: التعاون مع تركيا في الطاقة يفتح آفاق النهضة للصومال

أشاد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود اليوم بالدعم الذي تقدمه تركيا لوحدة أراضي الصومال، مؤكداً أن التعاون التركي في مجالات التنقيب عن البترول والغاز سيسهم في إعادة نهضة البلاد وتحسين حياة المواطنين.

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول، انتقد الرئيس الصومالي بشدة موقف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفاً تحركاته بأنها هجومية وغير مقبولة بأي شكل من الأشكال، وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي.

وأضاف أن الخطوات الإسرائيلية الأخيرة تقوض الاستقرار في المجتمعات المحلية وتزيد من نشاط المجموعات المتطرفة، محذراً من تبعات هذه السياسات على الأمن الإقليمي.

وأكد الرئيس الصومالي أن بلاده ستواصل العمل على تعزيز وحدة أراضيها وتنمية مواردها بالتعاون مع شركائها الدوليين، مع التركيز على مشاريع الطاقة التي من شأنها دعم الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة للشعب الصومالي.