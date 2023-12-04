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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجامعة العربية ترحب برفع مجلس الأمن لحظر السلاح المفروض على الصومال

الأمانة العامة لجامعة
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية

رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بقرار مجلس الأمن رقم (2714) الذي يقضي برفع القيود النهائية على حظر الأسلحة المفروض على الصومال منذ 30 عاماً.

وأعتبرت الأمانة العامة أن هذا القرار، الذي طالما طالبت به الجامعة العربية في قراراتها المختلفة، بأنه سوف يساعد في تمكين القوات المسلحة الصومالية من القيام بمسؤولياتها في مواجهة الإرهاب وبسط سيطرة البلاد على ربوع أراضيها، وينسجم مع ملء الفراغ الذي قد ينتج عن الخطط الجارية لسحب تدريجي لبعثة قوات الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال خلال العام القادم.

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