رئيسا الصومال وتركيا يبحثان تدعيم جهود الحفاظ على استقلال ووحدة الأراضي الصومالية

بحث رئيس الصومال حسن شيخ محمود، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء في إسطنبول، تعزيز العلاقات الثنائية، والارتقاء بالتعاون في مختلف المجالات.



وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن الجانبين اجتمعا في مقر الرئاسة التركية بمدينة إسطنبول، لمناقشة ملفات دبلوماسية واستراتيجية هامة، بهدف تدعيم الجهود المشتركة للحفاظ على استقلال ووحدة الأراضي الصومالية.



ومن المقرر أن يعقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن الوضع الإقليمي، والعلاقات بين الصومال وتركيا، إضافة إلى التعاون في مجالات التنمية والاستثمار في الموارد الطبيعية.