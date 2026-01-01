توسيع السيطرة والنفوذ.. خالد عكاشة يكشف سبب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال

قال العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني، إن معنى اعتراف إسرائيل بأرض الصومال، هو رغبة إسرائيل في الإمساك بمرتكز استراتيجي مهم للغاية في أهم المناطق المؤدية إلى باب المندب والبحر الأحمر.

وأضاف خالد عكاشة، في برنامج "مساء دي ام سي"، على قناة "دي ام سي"، أن هذا الارتكاز يفتح أمام اسرائيل مجموعة من المكاسب، أهمها إنشاء قاعدة عسكرية في هذه المنطقة وتوسيع النشاط الاستخباراتي وتوسيع مساحات النفوذ للسيطرة على الملاحة الدولية.

وأشار إلى أن إسرائيل تحاول مساعدة إثيوبيا وحصولها على منفذ اتفاقية واستغلال ساحل أرض الصومال باتفاقية غير شرعية.