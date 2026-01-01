قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

إسرائيل تعتقل 50 فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية

إسرائيل تعتقل 50 فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية
إسرائيل تعتقل 50 فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية
أ ش أ

قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي شّنت منذ مساء أمس/الأربعاء/ وحتّى صباح اليوم/الخميس/، حملة اعتقالات وتحقيقا ميدانيا واسعا طال 50 مواطناً على الأقل من الضّفة بما فيها القدس، غالبيتهم أسرى سابقون، ومنهم أسيرة سابقة.


وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، فقد تركزت عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني في محافظة رام الله، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات الخليل، وطوباس، وطولكرم، ونابلس، وجنين، والقدس، رافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.


وأوضح النادي، أن الاحتلال انتهج جملة من السياسات في مختلف المناطق التي يقتحمها، أبرزها التحقيق الميداني الممنهج الذي طال عشرات العائلات، في كافة المحافظات.


وبلغت حالات الاعتقال خلال عام 2025 أكثر من (7000) بالضّفة بما فيها القدس، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني التي طالت الآلاف، علماً بأنّ نحو 21 ألف حالة اعتقال، سُجلت منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، وهذا المعطى لا يشمل حالات الاعتقال من غزة، التي تُقدّر بالآلاف.

نادي الأسير الفلسطيني قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات وتحقيقا ميدانيا

