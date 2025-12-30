قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تامر عبدالمنعم يشهد البروفات النهائية لاحتفالية رأس السنة | صور
إسبانيا تمنح إيرباص استثناءً من حظرها استخدام التكنولوجيا الإسرائيلية
شبورة ورياح وأمطار متفرقة .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء
الإيجار القديم .. تعرّف على آلية الانتقال إلى الوحدة البديلة قبل الإخلاء
ثقب في الجدار وحقائب مجهولة.. لصوص يقتحمون بنكًا ألمانيًا ويسرقون عشرات الملايين
أسامة الدليل: 2026 عام الحسم للصراعات بالمنطقة.. والأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق مازالت «مُقلقة»
مُواجهة مُثيرة .. مانشستر يونايتد يتعادل أمام وولفرهامبتون 1-1 في الدوري الإنجليزي
يُعزّز الاقتصاد ويحمي العُملة الصعبة.. نواب البرلمان: تطوير منظومة الأعلاف «ضرورة» لحماية الأمن الغذائي ودعم الإنتاج المحلي
متحدث أونروا : قانون الكنيست ضد الوكالة بقطع الكهرباء والمياه تصعيد خطير للغاية
أرسنال يكتسح أستون فيلا 4-1 ويختتم 2025 في صدارة الدوري الإنجليزي
خالد الصاوي: تعلّمت من «الكلاب» الرحمة.. وكنت ملحدًا وعدت لمرحلة الإيمان بقوة |فيديو
لا يخشى الموت.. خالد الصاوي: أتمنى أتكفّن بعلم مصر.. ولم أحسم قرار التبرّع بأعضائي|فيديو
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
احتجاجات واسعة في الصومال تنديدا باعتراف إسرائيل بصومالي لاند

أرشيفية
أرشيفية
عمت احتجاجات شعبية واسعة، الثلاثاء، عدة مدن صومالية رفضًا لاعتراف إسرائيل بإقليم صومالي لاند، في خطوة وصفت بأنها انتهاك لسيادة الصومال ووحدة أراضيه، وأثارت موجة إدانات إقليمية ودولية.

واحتشد عشرات الآلاف من المتظاهرين في مناطق مختلفة من البلاد، حيث تجمع الآلاف في ملعب بالعاصمة مقديشو رافعين الأعلام الصومالية والفلسطينية، ومرددين هتافات تندد بالقرار الإسرائيلي وتطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح ضده.

وامتدت التظاهرات إلى مدن أخرى، من بينها لاسعانود في الشمال الشرقي، وغوريسيل في وسط البلاد، إضافة إلى بايدوا في الجنوب الغربي، وسط مشاركة واسعة من مسؤولين محليين ومثقفين وشباب ونساء وباحثين.

ودعا المشاركون في الاحتجاجات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وشركاء الصومال الدوليين إلى تعزيز دعمهم لسيادة البلاد، ومعارضة أي تدخلات خارجية من شأنها تهديد استقرار الصومال ومنطقة القرن الإفريقي.

وفي سياق متصل، وصل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى تركيا، الثلاثاء، لإجراء محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في أعقاب الإعلان الإسرائيلي. كما تقدمت الصومال باحتجاج رسمي خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، الاثنين، عبرت فيه عن رفضها القاطع للقرار.

وكانت إسرائيل قد أعلنت، الأسبوع الماضي، اعترافها بصومالي لاند، لتصبح أول دولة تقدم على هذه الخطوة، ما قوبل بإدانات شديدة من الصومال ومصر وتركيا ودول أخرى، اعتبرتها مساسًا بالقانون الدولي وبوحدة الدولة الصومالية.

احتجاجات شعبية إقليم صومالي لاند الصومال انتهاك لسيادة الصومال إسرائيل

