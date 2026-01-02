عمر الغنيمي: الدولة المصرية تعزز جهودها لتوطين صناعة النقل وتعزيز الاقتصاد الوطني

أشاد النائب الدكتور عمر الغنيمي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بجولة رئيس مجلس الوزراء لتفقد أعمال تطوير مصنع عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق "سيماف"، مؤكداً أن المشروع يمثل نقطة تحول مهمة في مسار توطين صناعة النقل في مصر.

وأشار الغنيمي، في تصريح صحفي له اليوم إلى أن جهود التطوير في المصنع تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وفتح فرص جديدة للتصدير، بالإضافة إلى بناء كوادر فنية مصرية مؤهلة للمنافسة إقليمياً ودولياً.

وأضاف عضو صناعة الشيوخ أن، تطوير خطوط الإنتاج وتحديث الماكينات وتطبيق آليات الثورة الصناعية الرابعة يضع مصر على خريطة التصنيع الإقليمي والعالمي، ويساهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة.

وأكد نائب الإسكندرية، أن توطين صناعة النقل يأتي ثمرة جهود وزارة الصناعة والنقل، التي تعمل بشكل متكامل على تحديث البنية التحتية للمصانع، ودعم الشركات المحلية، وتطبيق أحدث التقنيات في تصنيع عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، بما يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي ورفع جودة الإنتاج وفق المعايير العالمية.

واختتم الدكتور عمر الغنيمي، حديثه بالتأكيد على أهمية استمرار متابعة تنفيذ خطط التطوير في مصنع "سيماف" لضمان زيادة القدرات الإنتاجية وتنوع المنتجات، بما يلبي احتياجات الدولة ويعزز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية