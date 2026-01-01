قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الساعات المقبلة.. أمطار تضرب عدة محافظات وتحذير عاجل من الأرصاد
بعد وفاة نيفين القاضي .. خطوات بسيطة تحمي النساء من الإصابة بسرطان الرحم
التموين والاتصالات: 9 خدمات حصريًا عبر منصة «مصر الرقمية» من أول يناير 2026
الانتقام الأعمى.. تفاصيل مصرع رضيع على يد شاب بقرية ميت عاصم بالدقهلية | صور
احتجاجات إيران تشتعل.. مقتل 5 أشخاص وإصابة 17 آخرين
في الذكرى السبعين لاستقلال السودان.. رسائل سيادة وحسم في زمن الحرب | خبير يعلق
موسكو في مرمى النيران الأوكرانية.. الدفاع الجوي الروسي يسقط مسيرتين
تزايد الطلب على التبغ المسخن .. أسعار السجائر اليوم الخميس 1 يناير 2026
مصر تعزي سويسرا في ضحايا حريق كران - مونتانا
أقل راتب 10 آلاف جنيه.. طريقة التقديم على الوظائف الجديدة بمشروع الضبعة النووي
الوطنية للانتخابات: الحارس الأكبر للديمقراطية هم المصريون.. ونرفض أي صوت يتم شراؤه
الوطنية للانتخابات: تدوينة الرئيس السيسي بشأن الانتخابات مثلت دعما قويا لعمل واستقلال الهيئة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

النواب: تطوير المصانع الوطنية أولوية استراتيجية لدعم الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة

مجلس النواب
مجلس النواب
حسن رضوان

نواب البرلمان عن تطوير المصانع المصرية وحل مشاكلها:

  • تسهم في دعم الصناعة المحلية والتصدير العالمي
  • ضرورة لتعزيز الصناعة الوطنية ودعم الاقتصاد المصري
  • خطوة حاسمة لدعم الاقتصاد والتصدير
  •  

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن تطوير المصانع وحل مشكلاتها التشغيلية والتقنية يمثل محورًا أساسيًا لدعم الصناعة الوطنية ورفع الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية محليًا وعالميًا.

وأشار النواب إلى أن نجاح مصنع سيماف في تصنيع وتسليم قطارات مترو الأنفاق وعربات الحاويات، إلى جانب حصوله على شهادة الجودة العالمية للصناعات السككية (IRIS)، يمثل نموذجًا واضحًا على قدرة المصانع المصرية على تحقيق معايير الجودة العالمية والمنافسة في الأسواق الدولية، مؤكدين أن استمرار الاستثمار في تحديث المصانع وتدريب الكوادر البشرية يعد مفتاحًا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والاكتفاء المحلي وتعزيز الصادرات.

أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن زيارة رئيس الحكومة لمصنع سيماف والاطلاع على إنجازاته تعكس جدية الدولة في دعم المصانع الوطنية وتطويرها لمواجهة التحديات الصناعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وقالت متي، في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إن نجاح مصنع سيماف في تصنيع وتسليم 10 قطارات مترو مكيفة بالكامل بإجمالي 80 عربة، وتسليم 375 عربة سطح لنقل الحاويات ضمن عقد يشمل توريد 1000 عربة بضائع متنوعة، يمثل نموذجًا ملموسًا لقدرة المصانع المصرية على تحقيق معايير الجودة العالمية والتوسع في الأسواق الخارجية، خاصة بعد حصول المصنع على شهادة الجودة العالمية للصناعات السككية (IRIS)، ما يؤهله للمنافسة دوليًا في دول مثل أوغندا وتونس.

وأضافت عضو لجنة الصناعة أن تطوير المصانع وحل مشكلاتها التشغيلية والإدارية والتقنية ينعكس مباشرة على زيادة الإنتاجية، وتحقيق الاكتفاء المحلي، وتعزيز الصادرات، موضحة أن الدعم الحكومي المستمر والتحديث التكنولوجي يسهمان في تحويل المصانع المصرية إلى قاطرات تنموية قادرة على المنافسة عالميًا.

وشددت النائبة إيفلين متي على ضرورة استمرار برامج التحديث والتأهيل للعاملين والمعدات، لضمان استمرار المصنعين في رفع مستوى منتجاتهم وفتح أسواق جديدة، مؤكدة أن النجاح الذي حققه مصنع سيماف نموذج يحتذى به لباقي المصانع المصرية.

وفي السياق ذاته،أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن نجاح مصنع سيماف في تصنيع وتسليم القطارات لعربات مترو الأنفاق ونقل الحاويات يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير الصناعة الوطنية ورفع كفاءة المصانع المصرية.

وقالت الكسان، في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إن تطوير المصانع وحل مشاكلها التشغيلية والتقنية ليس رفاهية، بل ضرورة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق معدلات إنتاجية أعلى، وزيادة القدرة التصديرية للمصانع المصرية، لافتة إلى أن حصول مصنع سيماف على شهادة الجودة العالمية للصناعات السككية (IRIS) يؤكد جاهزية الصناعة المصرية للمنافسة في الأسواق العالمية.

وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة أن دعم الدولة للمصانع وتحديث خطوط الإنتاج يسهم في تقليل التكاليف وزيادة الإنتاجية، ويعكس التزام الحكومة بتحويل المصانع الوطنية إلى ركائز قوية للاقتصاد، بما يضمن تحقيق الاكتفاء المحلي وتعزيز الصادرات.

وشددت النائبة مرفت الكسان على أهمية استمرار الاستثمارات في تطوير المصانع والبنية التحتية الصناعية، مع التركيز على تدريب الكوادر البشرية ورفع كفاءتها، مؤكدة أن نجاح مصنع سيماف يمثل نموذجًا يحتذى به لبقية المصانع المصرية لتحقيق التنمية المستدامة.

كما أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن نجاح مصنع سيماف في تصنيع وتسليم القطارات لعربات مترو القاهرة ونقل الحاويات يمثل نموذجًا واضحًا لقدرة الصناعة المصرية على تحقيق معايير جودة عالمية والانطلاق نحو الأسواق الخارجية.

وقال الدسوقي، في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إن تطوير المصانع وحل مشاكلها التشغيلية والتقنية يعد أولوية استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في السوقين المحلي والدولي، مشيرًا إلى أن حصول المصنع على شهادة الجودة العالمية للصناعات السككية (IRIS) يؤكد جاهزية الصناعة المصرية للتصدير والمشاركة في مناقصات دولية.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن دعم الدولة المستمر للمصانع وتحديث خطوط الإنتاج، إلى جانب تدريب الكوادر البشرية، يمثل محورًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي.

وشدد النائب علي الدسوقي على أن نجاح مصنع سيماف يجب أن يكون نموذجًا يُحتذى به لبقية المصانع المصرية، مؤكدًا ضرورة استمرار الاستثمار في البنية التحتية الصناعية والتكنولوجيا الحديثة لضمان تعزيز القدرة التنافسية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

