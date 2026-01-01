قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غياب مرموش.. موعد مباراة مانشستر سيتي وسندرلاند اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
تمهيدا للافتتاح والتشغيل.. مدبولي يتابع موقف تنفيذ الأعمال المتبقية بحديقة الفسطاط
محـ رقة رأس السنة بجبال الألب.. مصرع العشرات في حريق حانة بمنتجع تزلج سويسري
أحمد السقا: «خلي بالك من نفسك» فيلم خفيف على القلب.. وعادل إمام قيمة لا تتكرر
روسيا: سنقدم لواشنطن أدلة على محاولة أوكرانيا استهداف مقر إقامة بوتين
غياب محمد صلاح .. موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
فتاوى | موعد وفضل صيام الأيام البيض في رجب.. .. حكم التهنئة بالأوقات والأحداث السعيدة.. كيفية صلاة التوبة ودعاؤها
تبديل العملة القديمة .. موعد بدء العمل بالليرة السورية الجديدة
محافظة القدس: 144 شهيدا و11555 حالة اعتقال و1732 عملية هدم خلال 5 سنوات
أنغام ونانسي عجرم الأجمل.. شاهد أناقة الفنانات بحفلات رأس السنة
أمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس بداية العام الجديد
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر يناير 2026.. والدفع أونلاين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

في بداية 2026.. خبر سار من الحكومة بشأن التعامل مع صندوق النقد

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
هاني حسين

“التعامل مع صندوق النقد ينتهي في 2026”.. خبر سار أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واكد أن مؤشرات الاقتصاد المصري في تحسن مستمر .

تحسين مناخ الاستثمار 

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه خلال عام 2025 قامت الحكومة بمتابعة تنفيذ برنامج لإصلاح الاقتصادي وكان هناك حرص على رفع معدلات النمو من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة ".

وقال محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية على قناة " الأولى الفضائية"، :" الدولة عكفت على تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عدد من المشروعات".

وتابع محمد الحمصاني :" هناك نهضة كبيرة في قطاع الصناعة وهناك تطوير كبير في العديد من المناطق الصناعية ".

وأكمل محمد الحمصاني :" هناك تركيز على الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "، مضيفا:" تم تحقيق مؤشرات إيجابية في الاقتصاد المصري ورفع معدلات النمو والحفاظ على المسار النزولي للتضخم ".

انتهاء التعاون مع صندوق النقد في 2026 

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، انتهاء التعاون مع صندوق النقد الدولي في برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال العام المقبل.

وقال محمد الحمصاني، إن الدولة تركز على رفع معدلات النمو والتشغيل، ومتابعة الإصلاحات الهيكلية.

وأكد محمد الحمصاني الفترة المقبلة ترتكز على متابعة تحقيق النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لافتا إلى أن دور القطاع الخاص “أساسي”، والدولة حرصت على إعطائه فرصة، واستثماراته تجاوزت 60% من إجمالي الاستثمارات.

إيصال الدعم لمستحقيه 

وأشار الحمصاني، إلى منظومة الدعم هي جزء أساسي من برنامج الحماية الاجتماعية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ونسعى لإيصال الدعم إلى مستحقيه، وهذا الأمر يتطلب التوسع تدريجيا في منظومة “الكارت الموحد”، وهي منظومة رقمية يتم تحميل كل بيانات المواطنين المستحقين للدعم عليها؛ لضمان إيصاله لمستحقيه.

مشروعات مبادرة حياة كريمة 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة استكمال مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عمرو الصادق، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون الخطة، والمهندس أحمد عبدالعظيم، مدير شركة دار الهندسة "استشاري المشروع"، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وجدد رئيس الوزراء الإشارة، في مستهل الاجتماع، إلى حرصه على المتابعة الدورية لمستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي يتم تنفيذها في العديد من القطاعات التنموية والخدمية، والتأكد من بدء تشغيلها وحصول المواطنين بالقري المستهدفة على مختلف الخدمات المقدمة من خلال هذه المشروعات، تحقيقاً للأهداف المرجوة من إطلاق هذه المبادرة الرئاسية، التي تستهدف تحسين ورفع كفاءة مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بقري مصر في مختلف القطاعات.

وأكد رئيس الوزراء، حشد كافة الجهود وإتاحة التمويل اللازم لسرعة الانتهاء من مختلف مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وحصول المواطنين على الخدمات المتنوعة من خلال هذه المشروعات، هذا إلى جانب الاستعداد للدخول في المرحلة الثانية من المبادرة، والبدء في تنفيذ مشروعاتها الخدمية والتنموية بمختلف القري المستهدفة على مستوى الجمهورية.

وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، الموقف التفصيلي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرة إلى أن إجمالي المشروعات التي تم الانتهاء منها وصل إلى 22013 مشروعا بمختلف القطاعات، وأن إجمالي المشروعات التي تم استلامها وصل إلى 16519 مشروعا، وفي هذا الإطار كلف رئيس الوزراء بسرعة عمل لجان الاستلام للمشروعات التي تم الانتهاء منها، ودخولها الخدمة.

