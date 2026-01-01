قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعثة منتخب اليد تتوجه لـ إسبانيا اليوم لإقامة معسكر أمم إفريقيا
السيدة انتصار السيسي تبعث برسالة تهنئة للمصريين مع بداية العام الجديد
القومية للأنفاق توضح حقيقية رفع تذاكر المترو بسبب " الفكة"
سن القبول في المدارس المصرية اليابانية 2026 / 2027
عبد اللطيف: العربية للتصنيع أصبحت في عهد الجمهورية الجديدة صرحا صناعيا متطورا
فرص عمل جديدة بمشروع الضبعة برواتب تصل إلى 14,250 جنيهًا
منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بنين في كأس أمم أفريقيا
ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة
فرنسا تحظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 15عامًا اعتبارًا من 2026
بسبب الألعاب النارية.. إصابة 25 شخصًا في مدينة كراتشي الباكستانية
رئيس الوزراء ييتفقد أعمال التطوير بمصنع سيماف
أثناء الليل.. الدفاع الروسية تكشف تفاصيل إسقاط 168 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق مختلفة
مدبولي: مشروعات التطوير في مصنع "سيماف" تمثل منظومة متكاملة لتوطين صناعة النقل في مصر

جولة تفقدية لأعمال تطوير مصنع عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق "سيماف"
جولة تفقدية لأعمال تطوير مصنع عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق "سيماف"
محمود مطاوع

  بدأ، صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية لأعمال تطوير مصنع عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق "سيماف"، يرافقه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، و أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والمهندس وجدى رضوان، نائب وزير النقل، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والدكتور طارق الجويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، وعدد من مسئولي وممثلي الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع، وشركة "هيونداي روتيم" الكورية الجنوبية.
       كما شارك في الزيارة "تشوي بيونغ سون"، الوزير المفوض والقنصل العام للسفارة الكورية بالقاهرة. 
        وكان في الاستقبال اللواء مهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء مهندس أحمد شاكر، رئيس مجلس إدارة مصنع سيماف.

       وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية تضع مستهدفات واضحة في مجال توطين صناعة وسائل النقل المختلفة، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الصناعية الضخمة التي تمكن الدولة من وضعها على خريطة التصنيع الإقليمي والعالمي، لافتا إلى أن مشروعات التطوير في مصنع " سيماف"  تمثل منظومة متكاملة لتوطين صناعة النقل في مصر، وتسهم في تعزيز الاقتصاد، وتوفير العملة الصعبة، وفتح مجالات جديدة للتصدير، وبناء كوادر فنية مصرية قادرة على المنافسة إقليميا ودوليا.

          وبدأت فعاليات برنامج الجولة التفقدية لرئيس مجلس الوزراء، بالاستماع لعرض تقديمي حول المصنع ومراحل تطويره؛ حيث ألقى اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، كلمة أشار خلالها إلى أننا نشهد اليوم تتويج جهود نعتز ونتشرف بها، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير وتحديث مصنع (سيماف)، وفقاً لآليات الثورة الصناعية الرابعة، وفي ظل رؤية مصر للتنمية المستدامة ۲۰۳۰؛ حيث أصبحت الهيئة العربية للتصنيع في عهد الجمهورية الجديدة صرحاً صناعياً متطوراً يهدف إلى التحديث والتطور التكنولوجي.

       وعقب ذلك، تم عرض فيلم تسجيلي عن مصنع سيماف بعنوان " عراقة وتطوير"، تناول مراحل تطوير المصنع، والمحاور التي ارتكزت عليها عملية التطوير، وكذا المخطط الزمني لتنفيذ ذلك، كما تناول خطوط الإنتاج، والتعرف على أحدث الماكينات التي تم الاستعانة بها في مراحل التطوير، لمواكبة التقنيات الحديثة في التصنيع الرقميّ.

      وتم استعراض مراحل تطوير المصنع ـ خلال الفيلم التسجيلي ـ والتي تأتي في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ خطة الدولة الطموحة لتوطين التكنولوجيا وزيادة نسب التصنيع المحلي وتقليل الواردات والعمل بآليات  ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، وخاصة أن مصنع سيماف شهد عملية تطوير شاملة لم يشهدها  منذ تأسيسه في عام 1958، من خلال تحديث ماكينات وخطوط الإنتاج بأحدث تقنيات التصنيع الرقمي، التي تعمل من خلال شبكة متطورة متصلة بمركز التصميم ومركز البيانات الرئيسية، بالإضافة إلى رفع كفاءة الورش الإنتاجية وتزويدها بأنظمة التشغيل المختلفة.

        كما تم التنويه لتجديد شبكة خطوط السكك الحديدية داخل المصنع والتي يزيد طولها على 7 كيلو مترات، فضلا عن  تطوير البنية التحتية وشبكات الغاز والكهرباء والمياه والمباني الإدارية والخدمية؛ لتوفير بيئة عمل ملائمة،  مما انعكس إيجابيا على زيادة القدرات الإنتاجية للمصنع وتنوع المنتجات بشكل متزايد ، بما يلبي احتياجات الدولة من عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق  بمعايير تنافسية.

