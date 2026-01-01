قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجم السودان.. مواهب صنعت الفارق في كاس الأمم الإفريقية
الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط للشارع
«يغيّر كلامه ويدفع بالصفقات الفاشلة».. إسلام صادق يسخر من مواصفات المدير الفني الجديد للزمالك
عمرو دياب ومحمد رمضان وشيرين .. خبيرة أبراج تعلن مفاجأة خلال 2026
دعاء للأبناء في العام الجديد.. ردده يحفظهم الله ويسعدهم
مقر إقامة الأمير وليام والأميرة كيت.. محاولة فاشلة لاقتحام قصر كنسينجتون
ملف الحريف يتعقد.. الأهلي يتعثر فى تجديد عقده والزمالك يتراجع عن ضمه
متى تنتهي مهلة التصالح في مخالفات البناء؟.. الشروط والأوراق
أسرار لم تُكشف من قبل… شادي محمد يفتح الملفات المغلقة في الأهلي
إيران على صفيح ساخن.. صدامات بين محتجين وقوات الأمن بمحافظات الجنوب
الأوقاف تفتح باب التسجيل للأئمة الراغبين في أداء صلاة التهجد بالمساجد الكبرى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الحكومة: الانتهاء من 22013 مشروعا بمختلف القطاعات بمبادرة حياة كريمة

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة استكمال مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

 وذلك بحضور  أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عمرو الصادق، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون الخطة، والمهندس أحمد عبدالعظيم، مدير شركة دار الهندسة "استشاري المشروع"، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وجدد رئيس الوزراء الإشارة، في مستهل الاجتماع، إلى حرصه على المتابعة الدورية لمستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي يتم تنفيذها في العديد من القطاعات التنموية والخدمية، والتأكد من بدء تشغيلها وحصول المواطنين بالقري المستهدفة على مختلف الخدمات المقدمة من خلال هذه المشروعات، تحقيقاً للأهداف المرجوة من إطلاق هذه المبادرة الرئاسية، التي تستهدف تحسين ورفع كفاءة مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بقري مصر في مختلف القطاعات.

 وأكد رئيس الوزراء، حشد كافة الجهود وإتاحة التمويل اللازم لسرعة الانتهاء من مختلف مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وحصول المواطنين على الخدمات المتنوعة من خلال هذه المشروعات، هذا إلى جانب الاستعداد للدخول في المرحلة الثانية من المبادرة، والبدء في تنفيذ مشروعاتها الخدمية والتنموية بمختلف القري المستهدفة على مستوى الجمهورية.

وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، الموقف التفصيلي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرة إلى أن إجمالي المشروعات التي تم الانتهاء منها وصل إلى 22013 مشروعا بمختلف القطاعات، وأن إجمالي المشروعات التي تم استلامها وصل إلى 16519 مشروعا، وفي هذا الإطار كلف رئيس الوزراء بسرعة عمل لجان الاستلام للمشروعات التي تم الانتهاء منها، ودخولها الخدمة.

وأوضحت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء أن المشروعات التي تم الانتهاء منها، وغيرها التي على وشك الانتهاء منها على مستوى القري المستهدفة، شملت ما يتعلق بإقامة أو تطوير وحدات الإسعاف، وكباري الري، والمدارس، والمجمعات الحكومية والزراعية، والعمارات السكنية، ومحطات مياه الشرب، ومراكز الشباب والرياضة، ومنشآت التضامن الاجتماعي.

وفى ذات السياق، أشار المهندس أحمد عبد العظيم إلى أن محافظة الوادي الجديد بالفعل تم الانتهاء من مختلف المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأنه جار العمل على الانتهاء من مشروع واحد فقط متبقي بمحافظة الغربية، وبهذا يكون قد تم تنفيذ مختلف المشروعات بالمحافظة أيضاً، هذا إلى جانب مشروعين متبقيين بمحافظة الإسماعيلية، وبذلك نكون قد انتهينا من المشروعات بهذه المحافظات الثلاث.

وأضاف المهندس أحمد عبد العظيم أن المشروعات بمحافظات القليوبية، والأقصر، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، والدقهلية، والمنوفية، تسجل نسبا ومعدلات تنفيذ متقدمة بشكل يسهم في دخولها في القريب العاجل وحصول المواطنين على المزيد من الخدمات من خلال هذه المشروعات، مستعرضا في الوقت نفسه المشروعات التي يتم استكمالها، وموقفها التنفيذي والمالي.

مشروعات حياة كريمة الانتهاء من مشروعات حياة كريمة حياة كريمة مدبولي مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

منتخب مصر

كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الزمالك

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مدرب الزمالك الجديد

أسعار العملات العربية في مصر

وفقا لآخر تحديثات.. سعر العملات العربية 1-1-2026 في البنوك

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

رامز جلال

ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

ترشيحاتنا

الجيوب الأنفية

علاج التهابات الجيوب الأنفية في الشتاء.. وحيل بسيطة تحميك من الإصابة بها

شوربة الخضار بالكريمة

بطعم مميز.. طريقة عمل شوربة الخضار بالكريمة

الربو

يزيد في الشتاء.. اكتشف أعراض الربو وأسبابه

بالصور

سبب وفاة الإعلامية نيفين القاضي .. تفاصيل مرضها والأعراض

نيفين القاضي
نيفين القاضي
نيفين القاضي

مثل المحترفين… سر حمص الشام بوصفة العربيات | خطوات التحضير

حمص الشام
حمص الشام
حمص الشام

التفتيش على 373 منشأة وجمع 189 ألف طن قش أرز بالشرقية خلال 2025

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

مي كساب وزوجها يشاركون الجمهور موسم الأعياد بطريقة مختلفة

مي كساب وزوجها
مي كساب وزوجها
مي كساب وزوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد