مدبولي من "سيماف": نمتلك منظومة متكاملة لتوطين صناعة النقل في مصر

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن الدولة تضع مستهدفات واضحة في مجال توطين صناعة وسائل النقل المختلفة، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الصناعية الضخمة التي تمكن الدولة من وضعها على خريطة التصنيع الإقليمي والعالمي، لافتا إلى أن مشروعات التطوير في مصنع "سيماف" تمثل منظومة متكاملة لتوطين صناعة النقل في مصر، وتسهم في تعزيز الاقتصاد، وتوفير العملة الصعبة، وفتح مجالات جديدة للتصدير، وبناء كوادر فنية مصرية قادرة على المنافسة إقليميا ودوليا.

أعمال تطوير مصنع عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها اليوم الخميس الدكتور مصطفى مدبولي، لتفقد أعمال تطوير مصنع عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق "سيماف"، يرافقه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والمهندس وجدى رضوان، نائب وزير النقل، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والدكتور طارق الجويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، وعدد من مسئولي وممثلي الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع، وشركة "هيونداي روتيم" الكورية الجنوبية.

كما شارك في الزيارة "تشوي بيونغ سون"، الوزير المفوض والقنصل العام للسفارة الكورية بالقاهرة.



وكان في الاستقبال اللواء مهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء مهندس أحمد شاكر، رئيس مجلس إدارة مصنع سيماف.

وبدأت فعاليات برنامج الجولة التفقدية لرئيس مجلس الوزراء، بالاستماع لعرض تقديمي حول المصنع ومراحل تطويره؛ حيث ألقى اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، كلمة أشار خلالها إلى أننا نشهد اليوم تتويج جهود نعتز ونتشرف بها، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير وتحديث مصنع (سيماف)، وفقاً لآليات الثورة الصناعية الرابعة، وفي ظل رؤية مصر للتنمية المستدامة ۲۰۳۰؛ حيث أصبحت الهيئة العربية للتصنيع في عهد الجمهورية الجديدة صرحاً صناعياً متطوراً يهدف إلى التحديث والتطور التكنولوجي.



وعقب ذلك، تم عرض فيلم تسجيلي عن مصنع سيماف بعنوان " عراقة وتطوير"، تناول مراحل تطوير المصنع، والمحاور التي ارتكزت عليها عملية التطوير، وكذا المخطط الزمني لتنفيذ ذلك، كما تناول خطوط الإنتاج، والتعرف على أحدث الماكينات التي تم الاستعانة بها في مراحل التطوير، لمواكبة التقنيات الحديثة في التصنيع الرقميّ.

وفي هذا الإطار، تم استعراض مراحل تطوير المصنع ـ خلال الفيلم التسجيلي ـ والتي تأتي في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ خطة الدولة الطموحة لتوطين التكنولوجيا وزيادة نسب التصنيع المحلي وتقليل الواردات والعمل بآليات ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، وخاصة أن مصنع سيماف شهد عملية تطوير شاملة لم يشهدها منذ تأسيسه في عام 1958، من خلال تحديث ماكينات وخطوط الإنتاج بأحدث تقنيات التصنيع الرقمي، التي تعمل من خلال شبكة متطورة متصلة بمركز التصميم ومركز البيانات الرئيسية، بالإضافة إلى رفع كفاءة الورش الإنتاجية وتزويدها بأنظمة التشغيل المختلفة.

كما تم التنويه لتجديد شبكة خطوط السكك الحديدية داخل المصنع والتي يزيد طولها على 7 كيلو مترات، فضلا عن تطوير البنية التحتية وشبكات الغاز والكهرباء والمياه والمباني الإدارية والخدمية؛ لتوفير بيئة عمل ملائمة، مما انعكس إيجابيا على زيادة القدرات الإنتاجية للمصنع وتنوع المنتجات بشكل متزايد ، بما يلبي احتياجات الدولة من عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق بمعايير تنافسية.