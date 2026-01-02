إيفلين متي: لا صناعة قوية دون وعي وتعليم يواكب تحديات الدولة الحديثة

أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أهمية دور التعليم والمؤسسات الدينية والإعلام في مواجهة التحديات الراهنة، تمثل حجر الزاوية في بناء قاعدة صناعية قوية ومستدامة.

وقالت متي، لـ"صدي البلد"، إن تطوير الصناعة المصرية لا يعتمد فقط على المصانع والتكنولوجيا، بل يبدأ أولًا بإعداد عنصر بشري واعٍ ومدرَّب يمتلك فكرًا منفتحًا، ومنهجًا علميًا، وقيمًا راسخة، وهو ما يتحقق من خلال منظومة تعليمية متطورة وخطاب ديني مستنير يرتبط بالواقع.

وأضافت عضو لجنة الصناعة، أن مواجهة الفكر المتطرف ونشر ثقافة العمل والانضباط والإنتاج ينعكس بشكل مباشر على زيادة معدلات الإنتاج وتحسين جودة الصناعة الوطنية، مشيرة إلى أن بناء الوعي هو أحد أهم عناصر دعم تنافسية المنتج المصري محليًا ودوليًا.

وشددت النائبة إيفلين متى، على أن التكامل بين التعليم والمؤسسات الدينية والصناعية يمثل ضمانة حقيقية لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة، مؤكدة أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو بناء إنسان قادر على قيادة الصناعة المصرية في الجمهورية الجديدة.