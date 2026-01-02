مصر في المقدمة.. بيان من 8 دول عربية وإسلامية بشأن تدهور الوضع الإنساني في غزة



أعربت كلا من مصر والأردن والسعودية وقطر والإمارات وتركيا وإندونيسيا وباكستان عن قلق بالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة بفعل الظروف الجوية القاسية.

وقالت 8 دول عربية وإسلامية في بيان مشترك: نجدد الدعم الكامل لخطة ترامب وعزمنا المساهمة في تنفيذها بما يضمن استدامة وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة.

وأضاف البيان المشترك: نطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل وندعو إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة فورا دون عوائق.

وتابع البيان المشترك: نشدد على الحاجة الملحّة للبدء الفوري وتوسيع نطاق جهود التعافي المبكّر في غزة. وندعو إلى إعادة تأهيل البنية التحتية والمستشفيات في غزة وفتح معبر رفح في الاتجاهين وفقا لخطة ترامب.

كما دعا البيان المشترك المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لرفع القيود فورا عن إدخال الإمدادات الأساسية بما في ذلك الخيام ومواد الإيواء

وختمت الدول الـ8 بيانها قائلة : أي محاولة لعرقلة عمل المنظمات الدولية غير الحكومية في غزة والضفة أمر غير مقبول . و نطالب إسرائيل بضمان عمل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية في غزة والضفة بصورة مستدامة ودون قيود.