خبير بالشأن الإسرائيلي: دولة الاحتلال مصممة على تهجير سكان غزة بمنع المساعدات

علق الدكتور يحيى قاعود، المحلل السياسي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، على قرار إسرائيل حظر 37 منظمة دولية من العمل في قطاع غزة، مؤكدًا أن الخطوة تأتي في ظل تصاعد الضغط الدولي على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للانتقال إلى المرحلة الثانية وبدء خطوات عملية على الأرض، بما في ذلك توسيع العمل الإنساني وفتح معبر رفح.

وأوضح يحيى قاعود، خلال لقاء عبر زووم مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الاحتلال أغلق المعبر مؤخرًا ومنع عمل المنظمات الدولية، مؤكدًا أن نتنياهو يسعى من وراء ذلك إلى القضاء على الأدوات الإنسانية قبل فتح المعبر، في خطوة تعكس سياسة إسرائيلية متعمدة لمنع المنظمات الإغاثية من أداء مهامها في غزة.

وأشار يحيى قاعود، إلى أن المبررات التي قدمها الاحتلال لفرض هذا الحظر واهية ولم تثبت حتى الآن، محذرًا من أنه في حال نجحت إسرائيل في منع المنظمات الدولية من العمل، فلن يكون هناك أي جهة لتوزيع المساعدات على الأرض، ما يمهد الطريق لفرض قانون الغاب ويمثل ضغطًا مباشرًا على السكان للتهجير، مؤكّدًا أن الاحتلال يستخدم كل ما أوتي من قوة لتحقيق هذا الهدف.