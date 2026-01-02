95% نسبة الإنجاز.. الحكومة تكشف موعد افتتاح حدائق الفسطاط

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تطورات العمل بمشروع «حدائق الفسطاط»، مؤكدا أن المشروع العملاق يقترب من محطته الأخيرة بنسبة تنفيذ تجاوزت 95%.

وأوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يتابع بشكل دوري وضع اللمسات النهائية للمشروع، مشيرا إلى أن الأعمال المتبقية تقتصر على بعض الخدمات والتشطيبات البسيطة التي تسبق الافتتاح الرسمي.

وأضاف أن المشروع يمثل نقلة حضارية تجمع بين الحداثة وعبق التاريخ، حيث تم مراعاة قدسية المنطقة المحيطة بمسجد عمرو بن العاص وتطبيق معايير «اليونسكو» في الحفاظ على التراث، لتصبح الحديقة واحدة من أكبر المقاصد السياحية والثقافية في قلب القاهرة التاريخية.

وأعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن ملامح خطة إدارة وتشغيل مشروع «حدائق الفسطاط» بعد اكتمالها، مشيرا إلى أنه سيتم الاستعانة بخبرات القطاع الخاص لإدارة المرفق وفق أعلى المعايير العالمية لضمان استدامة الجودة والصيانة.

وفيما يخص الملف الاجتماعي، أكد الحمصاني أن الدولة المصرية تضع مصلحة المواطن كأولوية قصوى في كافة مشروعات التطوير، موضحا أنه تم التعامل مع كافة التداخلات السكانية بمبدأ التعويض العادل، سواء من خلال توفير مساكن بديلة مجهزة أو تعويضات مادية مرضية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم تضرر أي مواطن.

وأشار إلى أن تطوير منطقة الفسطاط يأتي ضمن رؤية شاملة لتطوير القاهرة التاريخية بالتوازي مع مشروعات كبرى مثل هضبة الأهرامات، لخلق متنفس بيئي وسياحي عالمي للمصريين والأجانب، مع الالتزام التام بالهوية التراثية الفريدة للمكان.