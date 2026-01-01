قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الافتتاح في 2030.. عمرو مصطفى: هعمل متحف لأعمالي اسمه العمراوي
تخفيف الحكم على المتهمين بسرقة فيلا والد وزير الاتصالات
استمر 7 سنوات.. 6 معلومات عن خطيب مسجد الأهلي المنتقل من الزمالك
غياب مرموش.. موعد مباراة مانشستر سيتي وسندرلاند اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
تمهيدا للافتتاح والتشغيل.. مدبولي يتابع موقف تنفيذ الأعمال المتبقية بحديقة الفسطاط
محـ رقة رأس السنة بجبال الألب.. مصرع العشرات في حريق حانة بمنتجع تزلج سويسري
أحمد السقا: «خلي بالك من نفسك» فيلم خفيف على القلب.. وعادل إمام قيمة لا تتكرر
روسيا: سنقدم لواشنطن أدلة على محاولة أوكرانيا استهداف مقر إقامة بوتين
غياب محمد صلاح .. موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
فتاوى | موعد وفضل صيام الأيام البيض في رجب.. .. حكم التهنئة بالأوقات والأحداث السعيدة.. كيفية صلاة التوبة ودعاؤها
تبديل العملة القديمة .. موعد بدء العمل بالليرة السورية الجديدة
محافظة القدس: 144 شهيدا و11555 حالة اعتقال و1732 عملية هدم خلال 5 سنوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تمهيدا للافتتاح والتشغيل.. مدبولي يتابع موقف تنفيذ الأعمال المتبقية بحديقة الفسطاط

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال المتبقية بمشروع "حدائق الفسطاط"، وكذا الموقف التنفيذي للتجمع العمراني الجديد غرب الضبعة، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، مساعد وزير الإسكان ونائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، واللواء/ محمود نصّار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للمرافق، والمهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للتخطيط والمشروعات، والدكتور محمد مسعود رئيس الجهاز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والدكتور عبدالعزيز فهمي، رئيس مجلس إدارة المكتب الاستشاري "إيهاف". 

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول موقف تنفيذ الأعمال المتبقية بحديقة الفسطاط، في ضوء الاستعداد لافتتاح الحديقة، تمهيدًا لتشغيلها وفتحها أمام الزوّار.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في هذا الصدد، أنه تم استعراض تقرير حول الموقف التنفيذي لمشروع حدائق الفسطاط، مشيرًا إلى الانتهاء من أعمال التطوير بمنطقة ساحة مسجد عمرو بن العاص والمنطقة الثقافية، التي تضم ستة مطاعم والنادي المصري القاهري، ومؤكدًا أن نسبة الإنجاز بلغت نحو 95%.

وتابع المستشار محمد الحمصاني أنه تم خلال الاجتماع عرض موقف فحص الأعمال المعمارية والإنشائية، وأعمال الأرصفة وساحات انتظار السيارات وممرات المشاة، فضلًا عن موقف فحص أعمال شبكات المياه والصرف الصحي والري، إلى جانب فحص الأعمال الكهربائية والميكانيكية وأعمال مكافحة الحريق، وتم تأكيد ضرورة الانتهاء من الأعمال المتبقية على أعلى مستوى من الجودة.

وأشار" الحمصاني" إلى أن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي للتجمع العمراني الجديد غرب الضبعة، وأعمال البنية التحتية وتمهيد ورصف الطرق وتنفيذ شبكات المرافق لمياه الشرب والصرف الصحي والتغذية الكهربائية بكامل المشروع، فضلاً عن موقف مباني الخدمات التي تشمل مدرسة والوحدة الصحية والسوق التجارية، حيث تم التأكيد أن معدلات التنفيذ تسير بصورة جيدة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال المتبقية بمشروع "حدائق الفسطاط" بجودة عالية، حتى يتسنى افتتاح المشروع وبدء تشغيله.

غرب الضبعة حدائق الفسطاط مجلس الوزراء عمرو بن العاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل| صور وفيديو

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

رامز جلال

ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

سر صغير للحفاظ على رصيد عداد الكهرباء أبو كارت

ترشيحاتنا

مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية

رئيس مياه الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة بزفتى ويشدد على الانتهاء من الملاحظات الفنية

صورة موضوعية

محافظ البحر الأحمر: نسبة الإنجاز في الرد على الشكاوى الواردة تصل إلى 100%

جانب من اللقاء

تطبيقات ذكية جديدة في جامعة بنها لتسويق خدماتها

بالصور

إلقاء 6 ملايين زريعة أسماك وحصر 1025 مزرعة سمكية و18 مفرخا بالشرقية خلال 2025

ذريعة اسماك
ذريعة اسماك
ذريعة اسماك

7 أسئلة تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار.. نصائح تساعدك في حل خلافاتهم الزوجية

أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار
أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار
أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار

أكلة شتوية صحية.. طريقة عمل البليلة باللبن

طريقة عمل البليلة
طريقة عمل البليلة
طريقة عمل البليلة

سبب وفاة الإعلامية نيفين القاضي .. تفاصيل مرضها والأعراض

نيفين القاضي
نيفين القاضي
نيفين القاضي

فيديو

الفنانة شجون الهاجري

من النجومية للعلاج الإجباري.. نجمة عربية تدخل مصحة تأهيل من الإدمان

نضال الشافعي

منزل في الآخرة.. نضال الشافعي يكشف كواليس الأيام الأخيرة لزوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد