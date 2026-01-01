قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حدائق الفسطاط تقترب من الصفر.. مدبولي يوجه بوضع اللمسات الأخيرة قبل الافتتاح

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
أ ش أ

وجّه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال المتبقية بمشروع "حدائق الفسطاط" بجودة عالية، حتى يتسنى افتتاح المشروع وبدء تشغيله.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم الخميس، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال المتبقية بمشروع "حدائق الفسطاط"، وكذا الموقف التنفيذي للتجمع العمراني الجديد غرب الضبعة .

حضر الاجتماع كل من: المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، مساعد وزير الإسكان ونائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، واللواء محمود نصّار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للمرافق، والمهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للتخطيط والمشروعات، والدكتور محمد مسعود رئيس الجهاز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والدكتور عبدالعزيز فهمي، رئيس مجلس إدارة المكتب الاستشاري "إيهاف". 

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول موقف تنفيذ الأعمال المتبقية بحديقة الفسطاط، في ضوء الاستعداد لافتتاح الحديقة، تمهيدًا لتشغيلها وفتحها أمام الزوّار.

استعراض تقرير حول الموقف التنفيذي لمشروع حدائق الفسطاط

وأوضح المتحدث، في هذا الصدد، أنه تم استعراض تقرير حول الموقف التنفيذي لمشروع حدائق الفسطاط، مشيرًا إلى الانتهاء من أعمال التطوير بمنطقة ساحة مسجد عمرو بن العاص والمنطقة الثقافية، التي تضم ستة مطاعم والنادي المصري القاهري، ومؤكدًا أن نسبة الإنجاز قد بلغت نحو 95%.

موقف فحص الأعمال المعمارية والإنشائية

وتابع المستشار محمد الحمصاني أنه تم خلال الاجتماع عرض موقف فحص الأعمال المعمارية والإنشائية، وأعمال الأرصفة وساحات انتظار السيارات وممرات المشاة، فضلًا عن موقف فحص أعمال شبكات المياه والصرف الصحي والري، إلى جانب فحص الأعمال الكهربائية والميكانيكية وأعمال مكافحة الحريق، وتم تأكيد ضرورة الانتهاء من الأعمال المتبقية على أعلى مستوى من الجودة.


وأشار" الحمصاني" إلى أن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي للتجمع العمراني الجديد غرب الضبعة، وأعمال البنية التحتية وتمهيد ورصف الطرق وتنفيذ شبكات المرافق لمياه الشرب والصرف الصحي والتغذية الكهربائية بكامل المشروع، فضلاً عن موقف مباني الخدمات التي تشمل مدرسة والوحدة الصحية والسوق التجارية، حيث تم التأكيد أن معدلات التنفيذ تسير بصورة جيدة.

رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء الأعمال المتبقية

