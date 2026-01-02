قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الذهب صباح اليوم 2-1-2026

الذهب
الذهب
محمد يحيي

شهد سعر الذهب استقرارا مع أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 2-1-2025 على مستوى محلات الصاغة.

الذهب مستقر

وأظهر سعر الذهب في السوق اليوم، ثباتًا نسبيًا بدون أي تغيير يذكر داخل محلات الصاغة بمختلف الأعيرة الذهبية.

انخفاض الجرام

تراجع سعر الذهب في مصر مع أول تعاملات مساء أمس  على مستوي الأعيرة المختلفة.

الذهب يتراجع

وانخفض سعر جرام الذهب مقدار 200 جنيه على الأقل منذ مطلع الأسبوع الجاري؛ بمختلف الأعيرة الذهبية.

اسعار الذهب اليوم الاثنين

تذبذب المعدن الأصفر

وتعرض المعدن الأصفر لحالة من التذبذب منذ الأسبوع الماضي فقد ارتفعت قيمته 250 جنيه في المتوسط ليعاود مرة أخري التراجع منذ الشهر الماضي.

الذهب يتهاوي

وفقد سعر الذهب ما يقارب من 800 جنيه في المتوسط على منذ 4 أسابيع سابقة.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر الذهب نحو 5800 جنيه في المتوسط.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار24 الأكبر قيمة نحو 6628 جنيه للبيع و 6662 جنيه للشراء

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5800 جنيه للبيع و 5830 جنيه للشراء

سعر عيار 18اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4971 جنيه للبيع و 4997 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3866 جنيه للبيع و 3886 جنيه للشراء

اسعار الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 46.4 ألف جنيه للبيع و 46.64 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

سجل سعر أوقية الذهب نحو 4310 دولار للبيع و 4311 دولار للشراء

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

الذهب في السوق المحلي 

وشهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية اليوم حالة من الاستقرار النسبي، بالتزامن مع هدوء التعاملات في بداية اليوم، واستمرار حالة الترقب بين المتعاملين في السوق، سواء من جانب المستهلكين أو المستثمرين.

وجاء استقرار الأسعار مدعومًا بثبات نسبي في حركة الذهب بالبورصات العالمية، إلى جانب استقرار سعر صرف الدولار، وهو ما انعكس مباشرة على أسعار الأعيرة المختلفة داخل محال الصاغة.

اسعار الذهب اليوم

ويُعد عيار 21 هو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، خاصة في محافظات الوجهين البحري والقبلي، بينما يلقى عيار 18 رواجًا ملحوظًا في المحافظات السياحية، نظرًا لتنوع تصميماته وانخفاض تكلفته نسبيًا.

وفي هذا السياق، أكد متعاملون في سوق الذهب أن حالة الاستقرار الحالية قد لا تستمر طويلًا، في ظل تأثر الأسعار المحلية بأي تحركات مفاجئة في سعر الأونصة عالميًا أو تغيرات في سعر الصرف، ما يدفع المستهلكين إلى متابعة السوق عن قرب قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع.

وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار المعلنة قابلة للتغير على مدار اليوم، وفقًا لحركة السوق، مع اختلاف قيمة المصنعية من محل لآخر ومن محافظة لأخرى بحسب نوع المشغولات الذهبية.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر الجنيه الذهب سعر أوقية الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر الجلنيه الذهب محلات الصاغة الأعيرة الذهبية سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم

