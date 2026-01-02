قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصادر يمنية : هروب قيادات كبيرة من القوات التابعة للمجلس الإنتقالي
أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر
سيولة مرورية وانتشار أمني مكثف.. نجاح خطة تأمين ليلة رأس السنة
دعاء المطر .. ردده في وقت الاستجابة يقضي الله حوائجك ويسخر لك الأرض وما عليها
إيران تعرض بيع أنظمة أسلحة متطورة مقابل عملات مشفرة.. تفاصيل
انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. وتحذيرات للمزارعين من تأثيرات الصقيع
دعاء الجمعة الأولى بالسنة الجديدة.. اغتنم فضله في هذا اليوم المبارك
السفير السعودي باليمن: رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اتخذ قرارات أحادية
مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط نصف طن مخدرات و15 سلاحا ناريا بسوهاج
وفاة مفتش بالأوقاف أثناء أداء عمله بسوهاج
ننشر قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2026
ليست مجرد وجبات.. مبادرة "الإطعام" تعيد إحياء قيم المودة والتراحم في قلب مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

احذر استخدام المشروبات الغازية لإزالة الصدأ من أطراف بطارية السيارة

بطارية السيارة والكولا
بطارية السيارة والكولا
عزة عاطف

لطالما انتشرت أسطورة قديمة تزعم أن سكب المشروبات الغازية أو السوائل الحمضية هو الحل السحري لإزالة التآكل والأملاح المتراكمة على أطراف بطارية السيارة. ورغم أن شركة "كوكاكولا" نفسها لا تنكر أن مشروبها قد يساعد في تنظيف الصدأ بسبب احتوائه على حمض الفوسفوريك، إلا أن خبراء السيارات يحذرون من هذا التصرف بشدة، مؤكدين أن الضرر الناتج عنه قد يتجاوز الفوائد المؤقتة بكثير. 

حمض الفوسفوريك والخدعة البصرية للتنظيف

تحتوي المشروبات الغازية وبعض العصائر مثل الليمون والبرتقال على أحماض غذائية قادرة بالفعل على تفكيك طبقات الصدأ البسيطة، مما يعطي انطباعًا فورًا بنجاح العملية. 

ولكن المشكلة الكبرى تكمن في المواد الأخرى الموجودة داخل هذه المشروبات، وعلى رأسها السكر المركز؛ فبمجرد جفاف السائل، يتحول السكر إلى مادة لزجة تجذب الأتربة والأوساخ، مما يؤدي إلى تراكم طبقة عازلة جديدة تعيق مرور التيار الكهربائي بكفاءة بمرور الوقت.

مخاطر الرطوبة والسكر على الأنظمة الكهربائية

استخدام السوائل السكرية حول أطراف البطارية يمثل خطرًا صامتًا على الأجزاء المعدنية والوصلات الكهربائية، حيث تعمل هذه البقايا اللزجة كبيئة خصبة لجذب الرطوبة، مما يعجل من عملية التآكل الكيميائي بدلًا من إيقافها. 

كما أن تسرب هذه السوائل إلى خلايا البطارية أو التوصيلات الحساسة قد يتسبب في حدوث ماس كهربائي أو تلف في العزل، وهو أمر يكلف المالك مبالغ طائلة مقارنة بثمن منظف احترافي بسيط.

البديل العلمي والآمن لتنظيف الأقطاب

بدلاً من اللجوء إلى المشروبات الغازية، ينصح المحترفون باستخدام خلطة بسيطة تتكون من بيكربونات الصوديوم (صودا الخبز) ممزوجة بالماء الدافئ. 

تعمل هذه المادة على تعادل الأحماض المتسربة من البطارية وتذيب الأملاح المتراكمة تمامًا دون ترك أي بقايا سكرية ضارة. 

وبعد التنظيف باستخدام فرشاة سلكية صغيرة، يجب تجفيف الأطراف جيدًا ووضع طبقة رقيقة من الشحم أو "الفازلين" لمنع وصول الهواء والرطوبة إلى المعدن مرة أخرى.

الحفاظ على عمر البطارية وأداء السيارة

إن اتباع طرق الصيانة الصحيحة يضمن إطالة عمر البطارية وحماية نظام الشحن في السيارة من الإجهاد غير المبرر. 

فالتوصيل الجيد عند الأقطاب يعني تشغيلًا سهلًا للمحرك في الصباح الباكر واستقرارًا في أداء الأنظمة الإلكترونية المعقدة. لذا، يظل الالتزام بالمواد المخصصة للصيانة هو الخيار الأذكى والآمن بعيدًا عن الوصفات المنزلية التي قد تبدو فعالة ظاهريًا لكنها تحمل عواقب وخيمة على المدى الطويل.

كوكاكولا صيانة السيارات صيانة بطارية السيارة تنظيف أقطاب البطارية إزالة أملاح البطارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الكهرباء

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم 1 يناير 2025

أمطار

منخفض قطبي يضرب مصر.. تحذير عاجل للمزارعين لحماية المحاصيل

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الجمعة

الطقس في مصر

ليلة ماطرة .. أجواء شديدة البرودة وأمطار غزيرة تضرب غالبية المحافظات

نكلا أوزمن

ترامب أبويا.. سيدة تركية ترفع دعوى نسب وتدعي أنها ابنة الرئيس الأمريكي

تومي لي جونز و ابنته

في ظروف غامضة.. العثور على جثة ابنة ممثل أمريكي شهير داخل فندق

الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب مساء اليوم 1-1-2026.. تحرك جديد

السودان

غارة جوية للجيش السوداني تنهي حياة مستشار قائد الدعم السريع

ترشيحاتنا

الصلاة على النبي

سر الصلة بين الصلاة على النبي محمد وصلاة الله على إبراهيم عليه السلام

المسح على الشراب

هل يجوز المسح على الجورب والشراب في الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: اللحن في اللغة ضلال والجهل بأساليب العرب يفضي إلى فساد المعنى والفتوى

بالصور

احذر استخدام المشروبات الغازية لإزالة الصدأ من أطراف بطارية السيارة

بطارية السيارة والكولا
بطارية السيارة والكولا
بطارية السيارة والكولا

لماذا لا يمكنك سحب البنزين من السيارات الحديثة بسهولة؟

البنزين
البنزين
البنزين

تحذير.. سلق البيض لفترة طويلة يسبب رائحة كريهة واضطرابات هضمية

البيض
البيض
البيض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد