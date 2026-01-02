قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصور الأولى لـ أنجلينا جولي من معبر رفح في سيناء لتفقد مساعدات غزة
القبض على سايس يمارس أعمال البلطجة على المواطنين بشبرا
قرار عاجل بشأن صبي صور زميله عاريا ونشر الفيديو
مهما بلغت قدراتك ومواهبك.. خطيب المسجد الحرام يحذر: لا تركن إلى نفسك
تغييرات كبيرة .. عبير فؤاد تكشف عن مفاجآت لمواليد برج السرطان
أنجلينا جولي تواصل تقديم رسالتها الإنسانية من معبر رفح
أنجلينا جولي تتفقد معبر رفح البري للاطلاع على جهود إغاثة الفلسطينيين
رحلة تحول غير مسبوقة.. الرعاية الصحية تستعرض إنجازاتها مع بداية 2026
حكاية نجيب محفوظ مع أم كلثوم.. كيف سكنت كوكب الشرق وجدان أديب نوبل؟
الأهلي يخاطب رابطه الأندية بشأن أزمة موعد مباراة وادي دجلة
صعب جدا.. أيمان العاصي تعلن إصابتها بفيروس جديد
المناعة تأتي للطفل من 4 أشياء.. تعرف عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في السعودية

أسعار الذهب في السعودية
أسعار الذهب في السعودية
محمد صبيح

سجلت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة 2 يناير 2026، مستويات محددة وفق متوسط الأسعار المعتمدة تبعًا لأسعار الصرف، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 462.25 ريال، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 3698.50 ريال، دون احتساب أي مصنعية أو رسوم إضافية.

أسعار أعيرة الذهب اليوم في السعودية

عيار 24 سجل 528.25 ريال.

عيار 22 بلغ 484.25 ريال.

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

عيار 21 وصل إلى 462.25 ريال.

عيار 18 سجل 396.25 ريال.

عيار 14 بلغ 308.25 ريال.

عيار 12 سجل 264.25 ريال.

الأونصة سجلت 16433.75 ريال.

الجنيه الذهب بلغ 3698.50 ريال.

الأونصة بالدولار سجلت 4381.90 دولار.

أسعار الذهب في المملكة اليوم

سجل جرام الذهب عيار 24، الأعلى من حيث درجة النقاء، نحو 528.25 ريال، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 حوالي 484.25 ريال.

وسجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق السعودية، نحو 462.25 ريال، في حين وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 396.25 ريال.

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 308.25 ريال، وسجل عيار 12 حوالي 264.25 ريال، وذلك وفق متوسط أسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي دون مصنعية.

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية أسعار الذهب في المملكة الذهب اليوم الجمعة أسعار الصرف سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 21 في السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

نكلا أوزمن

ترامب أبويا.. سيدة تركية ترفع دعوى نسب وتدعي أنها ابنة الرئيس الأمريكي

تومي لي جونز و ابنته

في ظروف غامضة.. العثور على جثة ابنة ممثل أمريكي شهير داخل فندق

مترو الأنفاق

تذاكر المترو| وزارة النقل تنهي جدل زيادة قيمتها.. وهذه أسعارها الحالية

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر

الصلاة على النبي

كيف أصلي على النبي 1000 مرة يوم الجمعة.. داوم على هذه الصيغة

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم 2-1-2026

الاهلي والنصر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-1-2026 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

حسام عزب

حكم مصري يشارك في إدارة مباراة جنوب إفريقيا والكاميرون بكأس الأمم

النادي الأهلي

تفاصيل جلسة عاصفة بين الخطيب وتوروب بعد الخروج من الكأس

النادي الأهلي

بعد التعديل.. موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز فى دوري أبطال إفريقيا

بالصور

أنجلينا جولي تزور العريش ومعبر رفح .. صور

انجلينا جولي
انجلينا جولي
انجلينا جولي

حي أول الزقازيق خلال 2025.. رصف وتركيب إنتر لوك بتكلفة 13 مليون جنيه و680 حملة لرفع الإشغالات

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

احذر استخدام المشروبات الغازية لإزالة الصدأ من أطراف بطارية السيارة

بطارية السيارة والكولا
بطارية السيارة والكولا
بطارية السيارة والكولا

لماذا لا يمكنك سحب البنزين من السيارات الحديثة بسهولة؟

البنزين
البنزين
البنزين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد