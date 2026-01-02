مفتي الجمهورية ضيف برنامج دولة التلاوة .. اليوم الجمعة

يحل الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، ضيف شرف في حلقة اليوم الجمعة من برنامج دولة التلاوة، الذي تخطت مشاهدات حلقاته السابقة أكثر من مليار مشاهدة، في وقت قياسي.

حضور مميز لنخبة من المُتسابقين

وتشهد حلقات برنامج دولة التلاوة، حضورًا مميزًا لنخبة من المُتسابقين في مصر، وسط أجواء روحانية خاصة تليق بمكانة القرآن الكريم، مع تسليط الضوء على الدور المحوري الذي لعبه القراء المصريون عبر الأجيال في حفظ الهوية الدينية والثقافية، وترسيخ ريادة مصر في هذا المجال عالمياً.

أبيات شعر عن برنامج دولة التلاوة

وكان الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ألف أبيات شعر عن برنامج “دولة التلاوة”، الذى لقى رواجا كبيرا وحقق نجاحا مبهرا.

وقال وزير الأوقاف في أبيات الشعر:

أَرْضُ التِّلَاوَةِ تَبْدُو الْيَوْمَ فِي عِيدٍ

إِذْ أَطْرَبَ النَّاسَ فِيهَا صَوْتُ تَغْرِيدٍ

مِنَ الشَّبَابِ النَّبِيلِ الْحُرِّ قَدْ صَعَدُوا

فِي سُلَّمِ الْمَجْدِ وَالْعَلْيَاءِ وَالْجُودِ

تَنَافَسُوا فَأَبَانُوا عَنْ مَوَاهِبِهِمْ

وَأَبْدَعُوا بَيْنَ تَرْتِيلٍ وَتَجْوِيدٍ

حَنَاجِرٌ صَدَحَتْ بِالذِّكْرِ تُطْرِبُنَا

كَأَنَّهَا الْيَوْمَ مِنْ مِزْمَارِ دَاوُودِ

شُمُوسُ ذِكْرٍ وَتَرْتِيلٍ مُحَبَّرَةٌ

تَكَادُ تُسْمِعُ تَرْتِيلَ ابْنِ مَسْعُودٍ

كَأَنَّهُمْ أَسْمَعُوا الدُّنْيَا بِأَكْمَلِهَا

بِأَنَّنَا أَهْلُ تَنْوِيرٍ وَتَشْيِيدٍ

وَأَنَّ مِصْرَ مَدَى الْأَزْمَانِ مُبْدِعَةٌ

وَأَنَّهَا أَرْضُ أَمْجَادٍ وَتَجْدِيدٍ

وَأَنَّهَا أَرْضُ إِبْدَاعٍ وَمَوْهِبَةٍ

تَسْرِي بِهَا فِي ثَنَايَا كُلِّ مَوْلُودٍ

فَيَا شُمُوسَ بِلَادِي أَشْرِقِي أَبَدًا

وَيَا نَسَائِمَ فَجْرِ صُعُودِهَا عُودِي.

برنامج لاكتشاف المواهب القرآنية على أوسع نطاق

يهدف برنامج "دولة التلاوة" إلى اكتشاف جيل جديد من المواهب في تجويد وترتيل القرآن الكريم، إذ يُذاع على قنوات الحياة وCBC والناس، إضافة إلى منصة Watch It، كل يومي الجمعة والسبت.

14 ألف متسابق يتنافسون على صوت القرآن

شارك في اختبارات البرنامج أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، ضمن تعاون مشترك بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتتكون لجنة التحكيم من نخبة من كبار العلماء والقراء، هم:

الشيخ حسن عبد النبي – وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر

الدكتور طه عبد الوهاب – خبير الأصوات والمقامات

الداعية مصطفى حسني

القارئ الشيخ طه النعماني

قمم دينية وصوتية تُنير "دولة التلاوة"

يحل على البرنامج ضيوف شرف من كبار علماء الأزهر ونجوم التلاوة في العالم الإسلامي، منهم:

الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري،

الأستاذ الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية،

فضيلة الدكتور علي جمعة،

القارئ الشيخ أحمد نعينع،

القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي،

الداعية الشيخ جابر البغدادي،

إضافة إلى القارئ البريطاني محمد أيوب عاصف،

والقارئ المغربي عمر القزابري إمام مسجد الحسن الثاني.

جوائز ضخمة ومكانة مشرفة للفائزين

ترصد "دولة التلاوة" جوائز إجمالية تصل إلى 3.5 مليون جنيه، حيث يحصل أصحاب المركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما.

كما سيحصل الفائزان على فرصة تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوتيهما، وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم، بالإضافة إلى شرف إمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان.

اختبارات دقيقة لاختيار أفضل 32 قارئًا

شهدت التصفيات التمهيدية إقبالًا كبيرًا من مختلف المحافظات، وتم اختبار المتسابقين عبر مراحل دقيقة انتهت باختيار أفضل 32 موهبة للمنافسة في الحلقات النهائية، تحت إشراف لجنة علمية متخصصة من وزارة الأوقاف برئاسة الدكتور أسامة الأزهري.

رسالة البرنامج ودوره الريادي

تقدّم البرنامج الإعلامية آية عبد الرحمن، ويأتي "دولة التلاوة" كخطوة رائدة لإحياء مدرسة التلاوة المصرية الأصيلة، ودعم المواهب الشابة، وترسيخ صورة مصر كمنارة للقرآن الكريم والعلم الديني الوسطي.