مصادر يمنية : هروب قيادات كبيرة من القوات التابعة للمجلس الإنتقالي
أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر
سيولة مرورية وانتشار أمني مكثف.. نجاح خطة تأمين ليلة رأس السنة
دعاء المطر .. ردده في وقت الاستجابة يقضي الله حوائجك ويسخر لك الأرض وما عليها
إيران تعرض بيع أنظمة أسلحة متطورة مقابل عملات مشفرة.. تفاصيل
انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. وتحذيرات للمزارعين من تأثيرات الصقيع
دعاء الجمعة الأولى بالسنة الجديدة.. اغتنم فضله في هذا اليوم المبارك
السفير السعودي باليمن: رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اتخذ قرارات أحادية
مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط نصف طن مخدرات و15 سلاحا ناريا بسوهاج
وفاة مفتش بالأوقاف أثناء أداء عمله بسوهاج
ننشر قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2026
ليست مجرد وجبات.. مبادرة "الإطعام" تعيد إحياء قيم المودة والتراحم في قلب مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

دعاء الجمعة الأولى بالسنة الجديدة.. اغتنم فضله في هذا اليوم المبارك

دعاء الجمعة الأولى فى السنة الجديدة
شيماء جمال

دعاء الجمعة الأولى فى السنة الجديدة..فى أول جمعة فى السنة الجديدة يرغب الكثير أن يغتنموا هذا اليوم المبارك الذي يوافق أيضا الثالث عشر من رجب -الأيام البيض- ويتقربون إلى الله بالدعاء ليحقق لهم امنياتهم..لذلك سوف نذكر مجموعة من الأدعية التي يمكنكم ترديدها.

دعاء الجمعة الأولى فى السنة الجديدة

اللهم إنا نسألك في أول جمعة فى السنة الجديدة ألا تدع لنا ذنباً إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ديناً إلا قضيته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا مبتلى إلا عافيته، ولا ضالاً إلا هديته، ولا غائباً إلا رددته ولا أمنية إلا حققتها لنا يا أكرم الأكرمين.

اللهم في أول جمعة من هذه السنة الجديدة، اغفر لي الذنوب التي تمنع الرزق، واعفو عن السيئات ما علمت منه وما لم أعلم، وارزقني في عامي الجديد العافية والرزق الوفير.

اللهم في أول جمعة في السنة الجديدة نقني من ذنوبي وخطاياي بالماء والثلج والبرد، وابعدني عن المنكرات وافتح لي أبواب الخيرات والأعمال الصالحة

يا رب في أول جمعة من هذه السنة أدعوك أن تتقبل توبتي واجعلني أوابا شكورا وارضني بما قضيته لي وارزقني في أيامي 

اللَّهُمَّ إنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أنْتَ، فاغْفِرْ لي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْني إنَّكَ أنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

.اللهم في بداية هذا العام الجديد جدد أرواح ذبلت وأهدي قلوب ضلت واشف أجساد أنهكها المرض وفرج هموم باتت في قلوبنا ولا يعلم بها إلا أنت اللهم عاما جميلا بالقرب منك.

اللَّهُمَّ إني أعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لا يَخْشَعُ، وَمنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لَهَا.

أدعية أول جمعة فى السنة الجديدة جامعة لكل خير 

اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآَجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ، وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ تَقْضِيهِ لِي خَيْرًا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا آتِي وَخَيْرَ مَا أَعْمَلُ وَخَيْرَ مَا بَطَنَ وَخَيْرَ مَا ظَهَرَ وَالدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَرْفَعَ ذِكْرِي، وَتَضَعَ وِزْرِي، وَتُصْلِحَ أَمْرِي، وَتُطَهِّرَ قَلْبِي، وَتُحَصِّنَ فَرْجِي، وَتُنَوِّرَ قَلْبِي، وَتَغْفِرَ ذَنْبِي، وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُبَارِكَ لِي فِي سَمْعِي، وَفِي بَصَرِي، وَفِي رِزْقِي، وَفِي رُوحِي، وَفِي قَلْبِي، وَفِي خُلُقِي، وَفِي أَهْلِي، وَفِي مَحْيَايَ وَفِي مَمَاتِي، وَفِي عَمَلِي وَتَقَبَّلْ حَسَنَاتِي وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ.

أسألك يا رب أن تغيرني وتغير حالي وقدَري للأفضل، وأن ترزقني ما لم أتوقعه، وخيرًا لم أفكر به وتحقيق أمنيات ظننت أنها مستحيلة، اللهم اجعل لِي خَيرًا واستجابة في كل ما أتمنَّى، واجعل لِي تَوفيقًا في كُلِّ طَريقٍ أَسلُكُه، واجعل أصعب أيَّامِي ما فاتَ مِنها، ولا تُصَعِّب عليَّ أمرًا، واجعل لِي مِن كُلِّ ضِيقٍ مَخرَجًا، وارزُقنِي رِزقًا حَسَنًا، وهَب لِي طاقة بِها أعِيش وأَرضَى، وارزقنِي الجَنَّة.

أدعية أول جمعة فى السنة الجديدة قصيرة

“اللهم اغفر لي وارحمني وارفعنى واجبرنى وعافني وارزقنى واهدني”.

اللَّهُمَّ إِني أعُوذُ بِكَ مِنْ شَرّ ما عَمِلْتُ وَمِنْ شَرّ مَا لَمْ أعْمَلْ.

 اللَّهُمَّ إني أعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عافيتك، وَفَجْأةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سُخْطِكَ.

 اللَّهُمَّ إني أعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لا يَخْشَعُ، وَمنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لَهَا.

 اللَّهُمَّ اهْدِني وَسَدّدْنِي، اللَّهُمَّ إني أسألُكَ الهُدَى وَالسَّداد.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي، وَارْحَمْني، وَاهْدني، وَارْزُقْنِي، وَعافني

دعاء الجمعة الأولى فى السنة الجديدة أدعية أول جمعة فى السنة الجديدة جامعة لكل خير أدعية أول جمعة فى السنة الجديدة قصيرة

