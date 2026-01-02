مشاكل في التنفس.. تعرض محمد القلاجي نجم دولة التلاوة لوعكة صحية مفاجئة ليلة الجمعة

طمأن أحمد القلاجي، والد المتسابق بدولة التلاوة محمد القلاجي، متابعيه ومحبيه، على صحة نجله محمد القلاجي نجم دولة التلاوة بعد تعرضه لوعكة صحية الأيام الماضية.

مشاكل شديدة في التنفس

وقال أحمد القلاجي عبر فيسبوك: الحمد لله على كل حال اللهم لك الحمد على قضائك، الحمد لله محمد القلاجي بخير، وغادر المستشفى بعد عمل الفحوصات اللازمة، بسبب تعرضه ليلة الجمعة لمشاكل شديدة في التنفس، والشكر موصول للطاقم الطبي، وأشكر كل الأحباب الذين رافقونا.

وفي وقت سابق، أثار والد القلاجي قلق متابعي بعد إعلانه تعرض المتسابق لوعكة صحية، وتم علاجه منها، قائلا: «من لم يشكر الناس لا يشكر الله، أتقدم بخالص الشكر والعرفان لكل من تواصل معنا عبر الهاتف او عبر وسائل التواصل الإجتماعي للإطمئنان علي صحة محمد، والشكر موصول لكل من دعا لنا بظاهر الغيب فبفضل الله وفضل دعواتكم ساق الله لنا واسع كرمه وعفوه وشفائه.

جزاكم الله عنا كل خير

وأضاف أحد القلاجي، أقدم اعتذاري لكل من اتصل علينا ولم أستطع الرد عليه، أو أرسل رسالة ولم أستطع الرد عليها لكثرة الاتصالات والرسائل فجزاكم الله عنا كل خير وجبر بخاطركم جميعاً .

برنامج دولة التلاوة

وتابع قائلا: «كذلك أتقدم بالشكر والعرفان للسادة العلماء من قيادات الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف الذين تواصلوا معنا وقدموا لنا أسمي آيات الدعم، والشكر موصول كذلك للشركة المتحدة وبرنامج دولة التلاوة الذين لم يتركونا لحظة واحدة، ومن هنا أؤكد أنه لا صحة لما تردد عن انسحاب محمد من دولة التلاوة وإن شاء الله مستمرين في هذه المنحة الربانية للشعب المصري وللعالم كله (دولة التلاوة).

وختم كلامه: «الشكر موصول لحضراتكم جميعاً كلاً بإسمه وصفته حتي لاننسي أحدا من المحبين الغالين اتصالكم وتواصلكم ودعمكم علي رأسي ومننحرمش من حضراتكم ابدا وجزاكم الله عنا وعن ابني خير الجزاء».



