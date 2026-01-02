قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالإنفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية
محمد صلاح يستعد للمباراة رقم 22 له ببطولة كاس الأمم الأفريقية
شاهد لأول مرة ضريح قائد أركان القسام الشهيد محمد الضيف.. صور
هجوم وكمائن تستهدف التحرك السلمي لقوات الدرع الوطني
كهربا يوجه رسالة لـ علي معلول في أحدث ظهور
برلماني: دعم المشروعات المتعثرة فرصة لإعادة تنظيم أوضاع العمالة
موعد صلاة الجمعة اليوم 2 يناير 2026
إما أن تتأقلموا أو تموتوا.. شروط أمريكية صارمة تثير قلق خبراء الإغاثة الدولية
موعد مباراة الاهلي وفاركو في كاس عاصمة مصر والقنوات الناقلة
ترامب: إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين ستتدخل أمريكا لإنقاذهم
اليمن.. درع الوطن تتسلم النقاط العسكرية المحيطة باللواء 37 بعد هروب القيادات
أذكار الصباح كاملة.. امح سيئاتك فى أول جمعة بالسنة الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مشاكل في التنفس.. تعرض محمد القلاجي نجم دولة التلاوة لوعكة صحية مفاجئة ليلة الجمعة

محمد القلاجي
محمد القلاجي
محمد صبري عبد الرحيم

طمأن أحمد القلاجي، والد المتسابق بدولة التلاوة محمد القلاجي، متابعيه ومحبيه، على صحة نجله محمد القلاجي نجم دولة التلاوة بعد تعرضه لوعكة صحية الأيام الماضية.

مشاكل شديدة في التنفس

وقال أحمد القلاجي عبر فيسبوك: الحمد لله على كل حال اللهم لك الحمد على قضائك، الحمد لله محمد القلاجي بخير، وغادر المستشفى بعد عمل الفحوصات اللازمة، بسبب تعرضه ليلة الجمعة لمشاكل شديدة في التنفس، والشكر موصول للطاقم الطبي، وأشكر كل الأحباب الذين رافقونا.

وفي وقت سابق، أثار والد القلاجي قلق متابعي بعد إعلانه تعرض المتسابق لوعكة صحية، وتم علاجه منها، قائلا: «من لم يشكر الناس لا يشكر الله، أتقدم بخالص الشكر والعرفان لكل من تواصل معنا عبر الهاتف او عبر وسائل التواصل الإجتماعي للإطمئنان علي صحة محمد، والشكر موصول لكل من دعا لنا بظاهر الغيب فبفضل الله وفضل دعواتكم ساق الله لنا واسع كرمه وعفوه وشفائه.

جزاكم الله عنا كل خير 

وأضاف أحد القلاجي، أقدم اعتذاري لكل من اتصل علينا ولم أستطع الرد عليه، أو أرسل رسالة ولم أستطع الرد عليها لكثرة الاتصالات والرسائل فجزاكم الله عنا كل خير وجبر بخاطركم جميعاً .

برنامج دولة التلاوة 

وتابع قائلا: «كذلك أتقدم بالشكر والعرفان للسادة العلماء من قيادات الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف الذين تواصلوا معنا وقدموا لنا أسمي آيات الدعم، والشكر موصول كذلك للشركة المتحدة وبرنامج دولة التلاوة الذين لم يتركونا لحظة واحدة، ومن هنا أؤكد أنه لا صحة لما تردد عن انسحاب محمد من دولة التلاوة وإن شاء الله مستمرين في هذه المنحة الربانية للشعب المصري وللعالم كله (دولة التلاوة).

وختم كلامه: «الشكر موصول لحضراتكم جميعاً كلاً بإسمه وصفته حتي لاننسي أحدا من المحبين الغالين اتصالكم وتواصلكم ودعمكم علي رأسي ومننحرمش من حضراتكم ابدا وجزاكم الله عنا وعن ابني خير الجزاء».


 

محمد القلاجي المتيابق محمد القلاجي دولة التلاوة وعكة صحية القلاجي دولة التلاوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نكلا أوزمن

ترامب أبويا.. سيدة تركية ترفع دعوى نسب وتدعي أنها ابنة الرئيس الأمريكي

تومي لي جونز و ابنته

في ظروف غامضة.. العثور على جثة ابنة ممثل أمريكي شهير داخل فندق

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الجمعة

الطقس في مصر

ليلة ماطرة .. أجواء شديدة البرودة وأمطار غزيرة تضرب غالبية المحافظات

مترو الأنفاق

تذاكر المترو| وزارة النقل تنهي جدل زيادة قيمتها.. وهذه أسعارها الحالية

السودان

غارة جوية للجيش السوداني تنهي حياة مستشار قائد الدعم السريع

حالة الطقس

خريطة الأمطار الليلة.. 7 مناطق في الشمال على موعد مع ليلة ماطرة بامتياز

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 2-1-2026

ترشيحاتنا

السادة الافاضل

طرح السادة الأفاضل 8 يناير على هذه المنصة

إن غاب القط

إيرادات السينما أمسl إن غاب القط في الصدارة.. طلقني يلاحقه

حسن الرداد ورامي رضوان

الأصول والكرم.. رامي رضوان يهنئ حسن الرداد بعيد ميلاده

بالصور

احذر استخدام المشروبات الغازية لإزالة الصدأ من أطراف بطارية السيارة

بطارية السيارة والكولا
بطارية السيارة والكولا
بطارية السيارة والكولا

لماذا لا يمكنك سحب البنزين من السيارات الحديثة بسهولة؟

البنزين
البنزين
البنزين

تحذير.. سلق البيض لفترة طويلة يسبب رائحة كريهة واضطرابات هضمية

البيض
البيض
البيض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد