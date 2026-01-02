قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

الأوقاف تفتتح 20 مسجدًا بالمحافظات اليوم الجمعة

شيماء جمال

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 20 مسجدًا اليوم الجمعة، 2 يناير 2026، حيث تم إنشاء وبناء مسجد واحد جديد، وإحلال وتجديد 16 مسجدًا، وصيانة وتطوير 3 مساجد.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2025 حتى الآن، إلى 413 مسجدًا من بينها 313 مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و100 مسجد صيانة وتطوير، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 بلغ 13902 مسجد، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 24 مليارًا و575 مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، كالتالي:

ففي محافظة سوهاج:
إحلال وتجديد مسجد المهيمن بقرية نجع دياب الغباشي – مركز جرجا.
وفي محافظة المنيا:
إحلال وتجديد مسجد التوحيد بقرية القرايشة الجديدة – مركز المنيا؛ ومسجد الإخلاص بقرية ريدة – مركز المنيا؛ ومسجد الشرقي بقرية الشيخ عبد الله – مركز سمالوط؛ ومسجد الفتح بعزبة شلقام منصور بقرية منشأة الدهب البحرية – مركز المنيا.
وفي محافظة البحيرة: 
إحلال وتجديد مسجد الأتارية بعزبة سحالي بقرية دمسنا – مركز أبو حمص؛ ومسجد زين الدين بقرية زمران النخل – مركز الدلنجات. 

الأوقاف الجمعة مسجد مساجد

