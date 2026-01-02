حريق داخل معهد بحوث صحة الحيوان بأسيوط.. صور

اندلع حريق، اليوم الجمعة، داخل مديرية الطب البيطري بأسيوط دون وقوع خسائر بشرية.

نشوب حريق داخل مديرية الطب البيطري



تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق داخل مديرية الطب البيطري بشارع الجلاء حي شرق مدينة أسيوط.



إنتقل إلى موقع الحادث ضباط القسم والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق داخل قاعة محاضرات بمعهد بحوث صحة الحيوان.



وأسفر الحريق عن احتراق وحدة التكييف بالمبنى دون وقوع خسائر بشرية.

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.