موعد كسوف الشمس 2026

كسوف الشمس.. ينتظر العالم ظاهرة كسوف الشمس والتي يشهد عام 2026 واحدة من أكثر السنوات ثراء بالأحداث الفلكية المتنوعة، حيث تتوالى الظواهر السماوية ما بين كسوفات وخسوفات، واقترانات كوكبية مميزة، وزخات شهب، إلى جانب ظواهر نادرة تزين سماء الليل وتستقطب اهتمام هواة الفلك حول العالم.

كسوف الشمس

كسوف الشمس

وبحسب ما أعلنت الجمعية الفلكية بجدة عبر حسابها على فيسبوك، يبدأ العام في 3 يناير بظهور قمر بدر عملاق يتزامن مع اقترابه الظاهري من كوكب المشتري عقب غروب الشمس، ما يمنحه سطوعا لافتا وحضورا واضحا في سماء الأيام الأولى من العام.

وفي 10 يناير يصل كوكب المشتري إلى وضع التقابل مع الأرض، وهي الحالة التي يكون فيها الكوكب في أقرب مسافة له، ما يجعله أكثر إشراقا ووضوحا طوال ساعات الليل.

ومع نهاية شهر فبراير، تشهد سماء المساء تجمعا لستة كواكب قريبة من الأفق الغربي بعد الغروب، حيث تظهر كواكب الزهرة والمشتري وزحل وعطارد في تشكيل فريد يمكن رصده بالعين المجردة في سماء منخفضة نسبيا.

الأحداث الفلكية

ويحمل يوم 3 مارس أحد أبرز الأحداث الفلكية خلال العام، وهو خسوف كلي للقمر، حيث يظهر القمر بلون نحاسي مميز نتيجة وقوع الأرض بالكامل بين الشمس والقمر، ما يؤدي إلى انكسار ضوء الشمس عبر الغلاف الجوي للأرض، إلا أن هذه الظاهرة لن تكون مشاهد ة في السعودية أو العالم العربي.

وفي 20 مارس يحدث الاعتدال الربيعي في نصف الكرة الأرضية الشمالي، وهي فترة غالبا ما تتزامن مع نشاط ملحوظ للأضواء الشمالية بسبب ميل محور الأرض وتغير الظروف المغناطيسية في الغلاف الجوي العلوي.

وخلال فصل الصيف، وتحديدا في 8 و9 يونيو، يشهد الأفق الغربي بعد غروب الشمس اقترانا لافتا بين كوكبي الزهرة والمشتري، مع ظهور كوكب عطارد قريبا منهما، لتتشكل لوحة فلكية جذابة يمكن مشاهدتها دون استخدام معدات فلكية.

كسوف الشمس

احتجاب فلكي

وفي 7 أغسطس يحدث احتجاب فلكي عندما يمر القمر أمام عنقود الثريا، حيث تختفي النجوم تدريجيا ثم تعاود الظهور لاحقا، وهي ظاهرة ذات أهمية علمية لدراسة حركة الأجرام السماوية، إلا أنها تشاهد في السعودية على هيئة اقتران فقط.

ويعد الكسوف الكلي للشمس في 12 أغسطس الحدث الأبرز خلال عام 2026، حيث يحجب القمر قرص الشمس بالكامل في مسار ضيق يمتد عبر المحيط القطبي الشمالي وغرينلاند وأيسلندا وشمال إسبانيا، في مشهد نادر يعيد ظاهرة الليل وسط النهار، ويعد أول كسوف كلي تشهده أوروبا منذ عام 1999، دون أن يكون مشاهدا في السعودية أو العالم العربي.

وفي ليلتي 12 و13 أغسطس تصل زخة شهب البرشاويات إلى ذروتها بالتزامن مع القمر الجديد، ما يوفر ظروفا مثالية لرصد الشهب السريعة والساطعة، والتي قد تصل إلى نحو 90 شهابا في الساعة في المناطق المظلمة.

كسوف الشمس

خسوفا قمريا جزئيا

كما يشهد صباح يوم 28 أغسطس خسوفا قمريا جزئيا يمكن رصده من أجزاء من السعودية والعالم العربي، حيث يبدأ القمر دخول ظل الأرض قبل شروق الشمس، إلا أن الرصد سيكون محدودا بالمراحل الأولى نظرا لغروب القمر قبل اكتمال الخسوف.

ويظهر قمر عملاق آخر في 25 نوفمبر متزامنا مع غروب الشمس، بينما يختتم العام في 23 ديسمبر بأكبر قمر عملاق في 2026، مصحوبا بمشهد كوكبي يضم المشتري والمريخ وزحل ونيبتون مع القمر في سماء الليل، إضافة إلى اصطفاف آخر يشمل كوكبي الزهرة وعطارد قبل الفجر.

وعلى صعيد النشاط الشمسي، يتوقع العلماء أن يشهد عام 2026 استمرار مرحلة ما بعد ذروة الدورة الشمسية رقم 25، التي بلغت ذروتها بين أواخر 2024 وأوائل 2025، مع تراجع تدريجي في أعداد البقع الشمسية والتوهجات، مع بقاء احتمالات حدوث عواصف جيومغناطيسية قد تؤثر على الأقمار الصناعية والاتصالات، وتزيد من فرص ظهور الشفق القطبي في مناطق غير معتادة.