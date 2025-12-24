قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا زيادة في البنزين لمدة عام.. رسالة طمأنة من الحكومة للمواطنين
«المصل واللقاح»: 80 % من الأمراض المنتشرة حاليًا تنفسية ولا تحتاج مضادًا حيويًا | فيديو
ضبط 560 كجم من أسماك التونة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بدمياط
خبير بالشأن الإيراني: طهران لا تعوّل على ترامب وواشنطن أقل تشجعًا على خيار الحرب
نهال طايل لـ ريهام عبد الغفور: اللي حصل ملكيش ذنب فيه وأنت موهوبة
قائمة الزمالك لمواجهة سموحة في كأس عاصمة مصر غدًا
نفحات شهر رجب.. اغتنم الفرصة في شهر الرزق والخير
جمال شعبان يُحذّر من استخدام الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض | فيديو
مصطفى وزيري: لا يوجد إلا وادي ملوك واحد فقط وهو المعروف حاليا بالأقصر
مصطفى وزيري: اكتشاف أكثر من 120 هرمًا حتى اليوم.. وأهرامات جديدة ممكنة | فيديو
برشلونة يدرس تحركه في الميركاتو الشتوي بعد إصابة كريستنسن
بعد تريند ريهام عبد الغفور.. مظهر شاهين: التصوير دون إذن مرفوض شرعًا وأخلاقًا وقانونًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

دانا أبو شمسية: إسرائيل تطمح لتحويل المنطقة الصفراء من وضع مؤقت لدائم

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
محمد البدوي

أكدت دانا أبو شمسية مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل تطمح إلى تحويل المنطقة الصفراء المؤقتة في قطاع غزة إلى ما يشبه حدوداً دائمة. 

وأضاف في تصريحات مع الإعلامي خالد عاشور، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الخط الأصفر الذي كان مقررًا أن يكون مؤقتًا قد أصبح حالياً خاضعًا لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على نحو 54 إلى 58% من مساحة القطاع. 

تهديدات محتملة من الجوار

وتابعت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، أن هذا التغيير يأتي ضمن محاولات إسرائيل تعزيز وجودها العسكري في المنطقة ومنع أي تهديدات محتملة من الجوار.

وأشارت، إلى أن بنيامين نتنياهو يسعى خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فلوريدا في 29 من الشهر الجاري إلى مناقشة ملف تحويل الخط الأصفر إلى منطقة حدودية دائمة. 

المرحلة الأولى من الاتفاق 

وذكرت أن المرحلة الأولى من الاتفاق كانت تتضمن انسحاب جيش الاحتلال من المنطقة الصفراء وتسليم المحتجزين، إلا أن إسرائيل تبدو ماضية نحو تثبيت هذا الخط بشكل دائم.

تصريحات نتنياهو الأخيرة

وأفادت بأن تصريحات نتنياهو الأخيرة أثناء تدريبات سلاح الجو في قاعدة حتسريم أكدت حرص إسرائيل على الحفاظ على التفوق العسكري في منطقة الشرق الأوسط، مواصلة، أن نتنياهو شدد على عدم السماح لأي دولة أخرى بمنافسة إسرائيل عسكريًا، في إشارة ضمنية إلى محاولات بعض الدول اقتناء مقاتلات f 35 أو تعزيز قدراتها العسكرية.

نتنياهو الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال جيش الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجتماع الحكومة

الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

وزير الأوقاف

قرار حاسم.. أول رد رسمي من الأوقاف على تشغيل مكبرات الصوت قبل الأذان

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

طارق الامير

وفاة طارق الأمير.. ما صلة القرابة التي تربطه بـ أحمد سعيد عبد الغني؟

ريهام عبد الغفور

نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور

التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تُعدل قانون التصالح في مخالفات البناء.. متى آخر موعد؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق

أرشيفية

مفاجأة.. مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة المرتشي: الوزيرة ساعدتني لنقل ابنتي وكرمتني

ترشيحاتنا

ريهام عبد الغفور

آية سماحة تدعم ريهام عبد الغفور بعد أزمتها : ست كُمل

ياسمين عبدالعزيز

الله يرحمك يا محترم.. ياسمين عبدالعزيز تنعى محمد عبد الحميد

طارق الأمير

خالص العزاء لشقيقته ولأسرته.. رانيا فريد شوقي تنعى طارق الأمير

بالصور

من 400 لـ 500 ألف.. 5 سيارات تشتريهم من سوق المستعمل

سيارات سوق المستعمل
سيارات سوق المستعمل
سيارات سوق المستعمل

هتفضلي شباب على طول .. 7 وصفات فعالة في ترطيب البشرة

شباب البشرة
شباب البشرة
شباب البشرة

حصاد 2025.. مجمع إعلام الزقازيق ومركز النيل للإعلام ينفذان 30 ندوة

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

فيديو

سان فرانسيسكو الأميركية

تعطل جماعي لسيارات القيادة الذاتية في سان فرانسيسكو يثير التساؤلات

المتهم

القبض على شخصين إستعرضا بدرجاتهم النارية بالفيوم

نفي

قديم وتم فحصه.. حقيقة فيديو تحدث فرد شرطة مع مواطنين بطريقة غير لائقة بأسيوط

طارق الامير

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد