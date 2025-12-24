دانا أبو شمسية: إسرائيل تطمح لتحويل المنطقة الصفراء من وضع مؤقت لدائم

أكدت دانا أبو شمسية مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل تطمح إلى تحويل المنطقة الصفراء المؤقتة في قطاع غزة إلى ما يشبه حدوداً دائمة.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامي خالد عاشور، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الخط الأصفر الذي كان مقررًا أن يكون مؤقتًا قد أصبح حالياً خاضعًا لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على نحو 54 إلى 58% من مساحة القطاع.

تهديدات محتملة من الجوار

وتابعت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، أن هذا التغيير يأتي ضمن محاولات إسرائيل تعزيز وجودها العسكري في المنطقة ومنع أي تهديدات محتملة من الجوار.

وأشارت، إلى أن بنيامين نتنياهو يسعى خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فلوريدا في 29 من الشهر الجاري إلى مناقشة ملف تحويل الخط الأصفر إلى منطقة حدودية دائمة.

المرحلة الأولى من الاتفاق

وذكرت أن المرحلة الأولى من الاتفاق كانت تتضمن انسحاب جيش الاحتلال من المنطقة الصفراء وتسليم المحتجزين، إلا أن إسرائيل تبدو ماضية نحو تثبيت هذا الخط بشكل دائم.

تصريحات نتنياهو الأخيرة

وأفادت بأن تصريحات نتنياهو الأخيرة أثناء تدريبات سلاح الجو في قاعدة حتسريم أكدت حرص إسرائيل على الحفاظ على التفوق العسكري في منطقة الشرق الأوسط، مواصلة، أن نتنياهو شدد على عدم السماح لأي دولة أخرى بمنافسة إسرائيل عسكريًا، في إشارة ضمنية إلى محاولات بعض الدول اقتناء مقاتلات f 35 أو تعزيز قدراتها العسكرية.