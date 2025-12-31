قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

علي الحجار وايساف أبرز نجوم سهرة رأس السنة على قناة الشمس

أحمد البهى

تستقبل قناة الشمس العام الجديد باحتفالية تُذاع اليوم الأربعاء، وتستمر فقراتها على مدار اليوم وحتى الساعات الأولى من عام 2026، في سهرة غير مسبوقة تجمع بين الغناء الأصيل، الحوار، المفاجآت، وحضور نخبة من نجوم الفن والطرب.

وتنطلق الاحتفالات من داخل استوديوهات الشمس، حيث تبدأ مع النجم  علي الحجار الذي سيمتع جمهور الشمس بأكثر من 10 أغنيات من روائعه الخالدة، في سهرة طربية خالصة، كما يكشف خلال حواره مع الإعلامي عمرو حافظ عن العديد من المفاجآت الفنية المهمة.

وفي أجواء من البهجة والتفاعل، تقدم فرقة طبلة الست باقة من روائع التراث الغنائي، وتقدم ترنيمة رشّوا الورد وسط تفاعل كبير من فريق العمل والجمهور داخل الاستوديو.

ويستمر الاحتفال مع الكابتن مجدي عبدالغني، وملكة جمال مصر  هبة السيسي، والإعلامية علا شوشة، والإعلامية دينا أبوالسعود ، والإعلامية هبة يوسف.

وفي أجواء مبهجة يتم استضافة الفنان إيساف الذي يفتتح الليلة الغنائية بباقة من أشهر أغانيه، إلى جانب حديثه عن رحلته الفنية منذ ستار ميكر، ورؤيته للمشهد الغنائي، وتجربته التمثيلية، وأمنياته للعام الجديد.

وتتواصل السهرة بمشاركة عدد من الأصوات المميزة منهم: سمير جاد، أمل خليفة، عمر عبدالوهاب، وحليم ماهر، في فقرات غنائية متنوعة ترضي كل الأذواق.

كما تشهد الليلة فقرة خاصة مع خبير الأبراج والطاقة الدكتور رئيف رأفت الذي يقدم قراءة شاملة لتوقعات عام 2026، متوقعًا مشاركة مشرفة لمنتخب مصر في بطولة الأمم الإفريقية.

وتبدأ احتفالية قنوات الشمس في رأس السنة، من الساعة 6 م إلى الساعة 3 صباحا.

