بقع الشمس أو بقع العمر: لماذا تظهر وكيف تحمي بشرتك منها؟

بقع التقدم في العمر هي مناطق داكنة صغيرة ومسطحة تظهر على الجلد، وتختلف في حجمها، وغالبًا ما تظهر في المناطق الأكثر تعرضًا للشمس، مثل: الوجه واليدين والكتفين والذراعين.

وتُعرف هذه البقع أيضًا بأسماء أخرى، مثل: بقع الشمس، و بقع الكبد، والنمش الشمسي.

الأسباب

تنشأ بقع التقدم في العمر نتيجة فرط نشاط الخلايا الصبغية، إذ تعمل الأشعة فوق البنفسجية (UV) على تسريع إنتاج الميلانين، وهو الصبغة الطبيعية المسؤولة عن لون الجلد.

ومع التعرض الطويل للشمس على مدار سنوات، تظهر هذه البقع عندما يتجمع الميلانين أو يُنتج بكميات عالية في مناطق محددة من الجلد.

عوامل الخطر:

قد يكون الشخص أكثر عرضة لظهور بقع التقدم في العمر إذا كان لديه تاريخ من:

-التعرض المتكرر أو المكثف لأشعة الشمس.

-الإصابة المتكررة بحروق الشمس.

الوقاية:

للمساعدة على تجنب ظهور بقع التقدم في العمر أو ظهور بقع جديدة بعد العلاج، يُنصح باتباع الإرشادات التالية للحد من التعرض للشمس:

1- تجنب الشمس بين الساعة 10 صباحًا و2 ظهرًا:

تكون أشعة الشمس في ذروتها خلال هذه الفترة، لذا يُفضل جدولة الأنشطة الخارجية في أوقات أخرى من اليوم.

2-استخدام واقي الشمس:

ضع واقي الشمس واسع الطيف بعامل حماية (SPF) لا يقل عن 30 قبل الخروج بـ 15 إلى 30 دقيقة.

يُستخدم الواقي بكمية كافية، ويُعاد تطبيقه كل ساعتين، أو بوتيرة أعلى عند السباحة أو التعرق.

3-ارتداء الملابس الواقية:

يُفضل ارتداء ملابس محكمة النسيج تغطي الذراعين والساقين، مع قبعة عريضة الحواف، لأنها توفر حماية أفضل من قبعات البيسبول أو واقيات الشمس الرياضية.

