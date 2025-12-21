من تعامد الشمس على الكرنك إلى الفن والرياضة.. جولة في أبرز ما شغل السوشيال ميديا

سلطت حلقة اليوم من برنامج "ترندي"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية وتقدمه الإعلامية حبيبة تاج الدين، الضوء على أبرز الموضوعات والقصص التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي في مجالات السياسة والفن والرياضة والمجتمع.

واستهلت الحلقة بظاهرة فلكية نادرة خطفت الأنظار، حيث شهدت معابد الكرنك شرقي الأقصر تعامد الشمس على قدس أقداس المعبد وإضاءة غرفة الإله آمون رع، تزامنًا مع يوم الانقلاب الشتوي الموافق 21 ديسمبر، في مشهد يتكرر مرة واحدة سنويًا ويؤكد عبقرية المصري القديم في علوم الفلك والهندسة، وشهد الحدث حضورًا كثيفًا من السائحين ومسؤولين محليين، وسط أجواء احتفالية مميزة.

كما تناولت الحلقة الجدل الواسع الذي أثاره إطلاق اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مركز "جون كيندي" للفنون، وهو القرار الذي فجّر ردود فعل سياسية وفنية، خاصة من عائلة كيندي التي اعتبرت الخطوة محاولة لطمس إرث الرئيس الراحل، في مقابل مؤيدين رأوا فيها "عهدًا جديدًا"، ما أبقى القضية محل نقاش واسع دون حسم قانوني حتى الآن.

وانتقل الحديث إلى ترقب الجماهير لأول تجربة سينمائية لرونالدو بعد تأكيد مشاركته في الجزء الجديد من سلسلة أفلام "Fast & Furious"، وهو الخبر الذي أثار حماسًا وجدلاً، خاصة مع انتشار صور ومقاطع مولدة بالذكاء الاصطناعي.

واختتمت الحلقة بمشهد إنساني طريف تصدر الترند، جمع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصاحب مخبز صغير، بعد وفاء الأخير بوعده وإرسال فطائر إلى الكرملين، في لقطة لاقت تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل.