مدير عام آثار الكرنك: تعامد الشمس على قدس الأقداس يجذب السياح من جميع أنحاء العالم

أكد عبد الخالق عبد الحميد، مدير عام أثار الكرنك بالأقصر، أن ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس معبد الكرنك، جذبت السائحين من مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن الإحتفالية بدأت قبل شروق الشمس، إضافة إلى عروض الصوت والضوء.

وقال عبد الخالق عبد الحميد، خلال مدخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر "القناة الولى المصرية"، أن هناك إستعدادات لأحتفالية ظاهرة تعامد الشمس، مؤكدا أن المحافظة على قدم وساق، مؤكدا أنه يتم إقامة تلك الإحتفالات سنوية.



وتابع مدير عام أثار الكرنك بالأقصر، أن ظاهرة تعامد الشمس على معبد الكرنك ظاهرة فريدة وبمكن من خلالها رؤية الشمس بشكل مباشر تتعامد على قدس الأقداس.