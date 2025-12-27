قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جماهير الزمالك تنتظر التألق.. عودة بنتايج تهز القلعة البيضاء
اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لرفض اعتراف اسرائيل بأرض الصومال
السكك الحديدية تسيّر الرحلة 42 ضمن مشروع العودة الطوعية للأشقاء السودانيين| صور
إذاعة الاحتلال: الجيش فرض حظر تجول كاملا على بلدة قباطية بالضفة الغربية
الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا
من تجنيد قُصّر إلى تسريب أسرار عسكرية.. إسرائيل تكشف 35 قضية تجسس لصالح إيران
مفيش وقت إضافي.. اجراء حاسم في مواجهة الأهلي والمصرية للاتصالات بكأس مصر
سامحوني على أي تقصير.. سر بكاء حسام حسن في لقاء مصر وجنوب إفريقيا
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري السبت27-12-2025
موعد مباراة مصر وأنجولا بكأس أمم أفريقيا 2025.. القنوات المجانية الناقلة
تعرف على مكان وموعد جنازة المخرج الراحل داود عبد السيد
أغلى ما عندي.. زوجة داود عبد السيد تودعه بكلمات موجعة
مصر وجيبوتي تفتتحان أكبر محطة طاقة شمسية بالريف الجيبوتي

ولاء عبد الكريم

افتتح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في مستهل زيارته الأولى لـ جيبوتي، محطة الطاقة الشمسية بقرية «عمر كجع» بمنطقة «عرتا».

وحضر الافتتاح الدكتور يونس علي جيدي وزير الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتي، وحسن حمد إبراهيم وزير البنية التحتية والتجهيزات، وعدد من كبار المسؤولين والقيادات التنفيذية والبرلمانية، إلى جانب سفيري البلدين.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن افتتاح المحطة يجسد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين مصر وجيبوتي، ويعكس الإرادة السياسية المشتركة للقيادتين في الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى شراكة تنفيذية وتنموية شاملة.

وأشار إلى أنه نقل خلال كلمته تحيات وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية، إلى القيادة الجيبوتية والشعب الجيبوتي بمناسبة افتتاح هذا المشروع التنموي المهم.

وأوضح الوزير أن المشروع يمثل ترجمة عملية لمخرجات الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي في أبريل 2025، وشكلت نقطة انطلاق جديدة لتعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتنمية الصناعية والاقتصاد الأخضر.

وأكد أن محطة الطاقة الشمسية لا تقتصر أهميتها على توليد الكهرباء فقط، بل تسهم في تحسين جودة الحياة، ودعم الأنشطة الاقتصادية المحلية، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.

وأشار إلى أن المشروع يأتي في إطار التوجه الثابت لـ مصر لدعم الأشقاء الأفارقة في مشروعات البنية الأساسية والتنمية المستدامة، من خلال نقل الخبرات وبناء القدرات وتقديم حلول عملية ذات أثر مباشر على حياة المواطنين.

ونوه بأن ما تحقق يمثل نقطة انطلاق لتوسيع التعاون في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتهيئة المناخ لمشاركة الشركات المصرية في تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية في جيبوتي.

وأضاف أن المشروع يعكس نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة المصرية، وفي مقدمتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئة العربية للتصنيع، بالتعاون مع الجهات الجيبوتية، بما يدعم مسارات التنمية في القارة الأفريقية وفق نهج يقوم على الشراكة والاحترام المتبادل وتحقيق المنفعة المشتركة.

من جانبه، أعرب وزير الطاقة الجيبوتي المكلف بالموارد الطبيعية الدكتور يونس علي جيدي عن بالغ شكره وتقديره للحكومة والشعب المصري على تمويل وتنفيذ هذا المشروع الحيوي.

وأكد أن المحطة تُعد أكبر محطة شمسية تم إنجازها في الوسط الريفي بجيبوتي، وتمثل نموذجًا حيًا على متانة وعمق علاقات التعاون بين البلدين في ظل القيادة الرشيدة في القاهرة وجيبوتي.

وأوضح أن المحطة تبلغ قدرتها القصوى 300 كيلوواط، ومزودة بنظام تخزين للطاقة بسعة 1.29 ميغاواط/ساعة، وتسهم في دعم البرنامج الوطني لكهربة القرى الأكثر بُعدًا عن شبكة التوزيع الكهربائي، مشيدًا بجودة الأعمال المنفذة والتقنيات المبتكرة المستخدمة، خاصة أنظمة المتابعة عن بُعد.

جدير بالذكر أن محطة الطاقة الشمسية بقرية «عمر كجع» هي مشروع للطاقة المتجددة يُقام في إطار التعاون الثنائي بين مصر وجيبوتي لتوفير كهرباء نظيفة ومستدامة لسكان المناطق الريفية، تنفيذًا لمخرجات زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي في أبريل 2025. وتُعد وزارة الطاقة الجيبوتية الشريك الاستراتيجي في تحديد الاحتياجات والتسهيلات التشغيلية، فيما تشارك وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية كشريك فني، وتتولى الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تمويل المشروع، بينما تتولى الهيئة العربية للتصنيع تنفيذه على أرض الواقع بدعم تقني متخصص.

الذهب

بعد جنون الأسعار.. نصيحة عاجلة تحقق مكاسب من شعبة الذهب

أسعار الدواجن

5 جنيهات فى الكيلو.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

عمرو زكى

جدل تحكيمي جديد.. عمرو زكي يشكك في صحة ركلة جزاء محمد صلاح

الدكتورة حنان قرني مدير عام المجازر مع محررة صدى البلد

مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن

الطقس في مصر

الأقمار الصناعية ترصد سحبا منخفضة وأمطارا غزيرة قادمة| حالة الطقس

منتخب مصر

شاهد | خناقة التوأم حسام وإبراهيم مع مدرب منتخب جنوب إفريقيا

حالة الطقس

الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

منتخب مصر

القنوات الناقلة وموعد مباراة منتخب مصر أمام أنجولا في أمم أفريقيا 2025

عقد قران شاب من فاقدي السمع وسط أجواء احتفالية

بلغة الإشارة.. عقد قران شاب من فاقدي السمع وسط أجواء احتفالية

العدس

احترس من أضرار تناول العدس في هذه الحالات

زيادة الوزن

مش الأكل.. أسباب غير متوقعة لزيادة الوزن

الشرقية في 2025.. قومي المرأة بالشرقية ينفذ 1670 ندوة توعوية حول القضية السكانية

طريقة عمل الأرز المعمر باللحمة.. بخطوات سهلة وطعم شهي

بتكلفة 15 مليون جنيهاً..تركيب بلاط الإنترلوك لرفع كفاءة الشوارع والطرق الداخلية بمركزى ديرب نجم وفاقوس والإبراهيمية

ودع الحرقان.. أفضل علاج لجفاف العين بدون أدوية في المنزل

نبوءات بابا فانجا 2026

كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026

ريهام عبد الغفور

بعد واقعة الصور المسيئة.. الفنانون يساندون ريهام عبد الغفور بقوة

شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف

بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف| ما السبب؟

صورة من الزيارة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

