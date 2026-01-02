قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تاريخ مواجهات مصر وبنين قبل صدام دور الـ16
سعر الدولار اليوم 2-1-2026
حكم عمل وليمة لانقضاء العام بدوام الصحة لأهل المنزل.. الإفتاء تجيب
خريطة الأمطار الليلة.. 7 مناطق في الشمال على موعد مع ليلة ماطرة بامتياز
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-1-2026 والقنوات الناقلة
سعر الذهب صباح اليوم 2-1-2026
السبت والأحد.. تصويت المصريين بالداخل بجولة إعادة 27 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب
في ظروف غامضة.. العثور على جثة ابنة ممثل أمريكي شهير داخل فندق
مملكة بوتان تتعرض لهزة أرضية شدتها 3.5 ريختر
عملاق كواكب المجموعة الشمسية يظهر في سماء مصر
ترامب أبويا.. سيدة تركية ترفع دعوى نسب وتدعي أنها ابنة الرئيس الأمريكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-1-2026 والقنوات الناقلة

الاهلي والنصر
الاهلي والنصر
رباب الهواري

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم اليوم الجمعة 2-1-2026 يومًا حافلًا بالمواجهات القوية في مختلف المسابقات المحلية، حيث تتجه أنظار الجماهير العربية والعالمية إلى عدد من اللقاءات المهمة، يتقدمها كلاسيكو الكرة السعودية بين الأهلي والنصر، إلى جانب مواجهة ميلان وكالياري في افتتاح جولة جديدة من الدوري الإيطالي.

كلاسيكو سعودي يشعل الجولة الـ12
 

تتجه الأنظار في الدوري السعودي للمحترفين إلى ملعب المواجهة المرتقبة بين الأهلي والنصر، في قمة الجولة الثانية عشرة من المسابقة. وتحمل المباراة أهمية كبيرة لكلا الفريقين في صراع المنافسة على المراكز المتقدمة، في ظل امتلاك كل فريق كوكبة من النجوم المحليين والعالميين، ما يجعل اللقاء محط اهتمام جماهيري واسع.

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

  • النجمة × الخليج – 3:30 مساءً – قناة Thmanyah
  • الاتفاق × الأخدود – 4:35 مساءً – قناة Thmanyah
  • الأهلي × النصر – 7:30 مساءً – قناة Thmanyah

الدوري الإسباني.. مواجهة متكافئة في الليجا

ضمن منافسات الدوري الإسباني، يلتقي رايو فاليكانو مع خيتافي في مباراة متوازنة تجمع بين فريقين يسعيان لتحسين مراكزهما في جدول ترتيب الليجا، وسط طموحات بتحقيق نتيجة إيجابية.

  • رايو فاليكانو × خيتافي – 10:00 مساءً – beIN Sports HD 3

الكالتشيو يفتتح الجولة 18

يفتتح الدوري الإيطالي جولته الثامنة عشرة بمواجهة قوية تجمع ميلان مع كالياري، حيث يسعى الروسونيري لمواصلة المنافسة على القمة، بينما يطمح كالياري للخروج بنتيجة إيجابية أمام أحد عمالقة الكرة الإيطالية.

  • كالياري × ميلان – 9:45 مساءً

الدوري الفرنسي.. صدام مثير

وفي فرنسا، يلتقي تولوز مع لانس في مواجهة لا تخلو من الإثارة، ضمن منافسات الدوري الفرنسي، في لقاء يسعى خلاله الفريقان لحصد نقاط ثمينة.

  • تولوز × لانس – 9:45 مساءً

مواجهات قوية في الدوري الإماراتي

يشهد الدوري الإماراتي اليوم عدة مباريات قوية، أبرزها لقاء العين والشارقة، إلى جانب مواجهات متكافئة في توقيت واحد.

  • الوصل × الوحدة – 2:55 مساءً
  • خورفكان × الظفرة – 2:55 مساءً
  • العين × الشارقة – 5:45 مساءً
  • بني ياس × النصر – 5:45 مساءً


 

الأهلي السعودي النصر دورى روشن اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار كروت الشحن

رسميًا.. أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت اليوم 1 يناير 2026

أسعار السجائر

تزايد الطلب على التبغ المسخن .. أسعار السجائر اليوم الخميس 1 يناير 2026

تفاصيل مصرع رضيع علي يد شاب بقرية ميت عاصم بـ الدقهلية | صور

الانتقام الأعمى.. تفاصيل مصرع رضيع على يد شاب بقرية ميت عاصم بالدقهلية | صور

جثة

أنا هاخد الأجرة بطريقتي .. نهاية مأساوية لسيدة أجنبية في الجيزة

أمطار

الساعات المقبلة.. أمطار تضرب عدة محافظات وتحذير عاجل من الأرصاد

سعر الذهب

تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم الخميس 1-1-2026

أسعار الكهرباء

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم 1 يناير 2025

أمطار

منخفض قطبي يضرب مصر.. تحذير عاجل للمزارعين لحماية المحاصيل

ترشيحاتنا

المتوفين

ماتا اختناقا.. مصرع أب ونجله والعثور على جثتيهما داخل السيارة

دقيق

التحفظ على 15 طن دقيق مدعم بمختلف المحافظات قبل بيعها بالسوق السوداء

متهمين

حبس عصابة تستغل الأطفال في التسول بالجيزة

بالصور

تحذير.. سلق البيض لفترة طويلة يسبب رائحة كريهة واضطرابات هضمية

البيض
البيض
البيض

طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون.. بخطوات سهلة وطعم لا يقاوم

طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون
طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون
طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون

اشوى الفراخ زى المحلات .. طريقة عمل صينية الدجاج بالليمون ودبس الرمان

فراخ مشوية
فراخ مشوية
فراخ مشوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد