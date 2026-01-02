مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-1-2026 والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم اليوم الجمعة 2-1-2026 يومًا حافلًا بالمواجهات القوية في مختلف المسابقات المحلية، حيث تتجه أنظار الجماهير العربية والعالمية إلى عدد من اللقاءات المهمة، يتقدمها كلاسيكو الكرة السعودية بين الأهلي والنصر، إلى جانب مواجهة ميلان وكالياري في افتتاح جولة جديدة من الدوري الإيطالي.

كلاسيكو سعودي يشعل الجولة الـ12



تتجه الأنظار في الدوري السعودي للمحترفين إلى ملعب المواجهة المرتقبة بين الأهلي والنصر، في قمة الجولة الثانية عشرة من المسابقة. وتحمل المباراة أهمية كبيرة لكلا الفريقين في صراع المنافسة على المراكز المتقدمة، في ظل امتلاك كل فريق كوكبة من النجوم المحليين والعالميين، ما يجعل اللقاء محط اهتمام جماهيري واسع.

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

النجمة × الخليج – 3:30 مساءً – قناة Thmanyah

الاتفاق × الأخدود – 4:35 مساءً – قناة Thmanyah

الأهلي × النصر – 7:30 مساءً – قناة Thmanyah

الدوري الإسباني.. مواجهة متكافئة في الليجا

ضمن منافسات الدوري الإسباني، يلتقي رايو فاليكانو مع خيتافي في مباراة متوازنة تجمع بين فريقين يسعيان لتحسين مراكزهما في جدول ترتيب الليجا، وسط طموحات بتحقيق نتيجة إيجابية.

رايو فاليكانو × خيتافي – 10:00 مساءً – beIN Sports HD 3

الكالتشيو يفتتح الجولة 18

يفتتح الدوري الإيطالي جولته الثامنة عشرة بمواجهة قوية تجمع ميلان مع كالياري، حيث يسعى الروسونيري لمواصلة المنافسة على القمة، بينما يطمح كالياري للخروج بنتيجة إيجابية أمام أحد عمالقة الكرة الإيطالية.

كالياري × ميلان – 9:45 مساءً

الدوري الفرنسي.. صدام مثير

وفي فرنسا، يلتقي تولوز مع لانس في مواجهة لا تخلو من الإثارة، ضمن منافسات الدوري الفرنسي، في لقاء يسعى خلاله الفريقان لحصد نقاط ثمينة.

تولوز × لانس – 9:45 مساءً

مواجهات قوية في الدوري الإماراتي

يشهد الدوري الإماراتي اليوم عدة مباريات قوية، أبرزها لقاء العين والشارقة، إلى جانب مواجهات متكافئة في توقيت واحد.

الوصل × الوحدة – 2:55 مساءً

خورفكان × الظفرة – 2:55 مساءً

العين × الشارقة – 5:45 مساءً

بني ياس × النصر – 5:45 مساءً



