تحذيرات ترامب وضغوط من كوريا الشمالية| العالم يواجه خطة إسرائيل لابتلاع غزة.. وخبير يعلق
قبل الانتهاء .. آخر موعد لحجز شقق سكن لكل المصريين 7
راغب علامة عن أزمة قبلات الساحل: يجب على منظمي الحفلات حمايتنا
هجوم على سفارة إسرائيل في هولندا.. والشرطة تعتقل المنفذين
3 بنات وولد .. تفاصيل ملحمة طبية لإنقاذ سيدة حامل في 4 أجنة بمستشفى أشمون العام
غدا ويوم الخميس | الأرصاد تحذر من ذورة الموجة الحارة .. وهذا موعد الإنكسار
الرئيس السيسي ونظيره الأوغندي يشهدان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم.. صور
البيئة تعلن بدء الاستعدادات لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة لموسم 2025 بالدلتا
الصحة توافق على تكليف خريجي المعاهد العليا بعد الدبلوم فوق المتوسط
حقيقة انتقال الشناوي إلى بيراميدز.. شوبير يكشف تفاصيل الأزمة
تطويق الشريان الرحمي.. مستشفى قنا العام ينقذ مريضة من نزيف مهبلي حاد
سارة خليفة في التحقيقات: بصرف على أسرتي .. واشتريت شقق وعقارات بالقسط
مقاوم للماء وبمستشعر بصمة .. سعر ومواصفات هاتف v50 الجديد من فيفو

لمياء الياسين

كشفت شركة فيفو النقاب عن هاتفها الجديد V60، وهو الإصدار التالي لهاتف V50 الذي صدر في فبراير. 

يستهدف هذا الهاتف بوضوح عشاق الكاميرات، حيث يقدم مزيجًا من التعديلات على مكوناته وترقيات برمجية تجعله منافسًا قويًا ضمن فئته السعرية. 

يبدأ سعره من 36,999 روبية هندية، وهو متاح للطلب المسبق على أمازون وفليبكارت ومتجر فيفو.

ميزات الذكاء الاصطناعي

في الجزء الخلفي، ستجد ثلاث كاميرات: كاميرا رئيسية بمستشعر سوني IMX766 بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر IMX882، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل. 

تستخدم الكاميرا المقربة عدسة "ZEISS Multifocal Portrait" من فيفو لالتقاط الصور بأطوال بؤرية 85 مم و100 مم، ما يمنحك تأثير بوكيه ساطع حتى لو كان هدفك بعيدًا بعض الشيء. كما تعتمد فيفو على معالجة الصور بالذكاء الاصطناعي لتحسين وضوح الصور، سواءً في الكاميرات الخلفية أو في كاميرا السيلفي ذات الزاوية العريضة بدقة 50 ميجابكسل. كما يوجد في الجزء الخلفي ضوء "Aura Light" لصور بورتريه أفضل في الإضاءة الخافتة.

على الرغم من امتلاكه بطارية ضخمة بسعة 6500 مللي أمبير/ساعة، تُصنّف فيفو هاتف V60 بأنه أنحف هاتف في الهند بهذا الحجم من البطارية - إذ يبلغ سمكه 7.65 ملم فقط ويزن 192 جرامًا. يُسهّل الإطار الأوسط المنحني حمله في اليد، ويمكنك الاختيار من بين ألوان الأزرق القمري، والذهبي الميمون، والرمادي الضبابي. 

كما يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 90 واط، لذا لن يستغرق شحن هذه البطارية الكبيرة وقتًا طويلاً.


يعمل الجهاز بمعالج كوالكوم سنابدراجون 7 من الجيل الرابع. صحيح أنه ليس معالج الألعاب الأمثل، لكنه سيُنجز مهامك اليومية بسلاسة. في المقدمة، شاشة AMOLED بدقة FHD+، تصل إلى ذروة سطوع 5000 شمعة. يندمج الزجاج المنحني "micro-quad" مع الإطار ليمنحك ملمسًا ناعمًا. سيتوفر الهاتف في الأسواق في 19 أغسطس.

شركة فيفو عشاق الكاميرات متجر فيفو الكاميرا المقربة الشحن السريع

